吃麵壓力山大！　萌喵餐桌上翻肚眼神死盯：朕靜靜看著

▲萌喵翻肚緊盯媽咪吃東西。（影／網友Atuo Chen授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北市喵皇「貝拉」這天看見奴才正在享用美食卻沒分一口，直接開大招靜靜地躺在桌上，眼睛緊盯那香噴噴的麵條，打算讓正在吃東西的媽咪壓力山大！飼主Atuo Chen將這段影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，吸引9000多人笑翻按讚。

▲貝拉是個小黏人精，喜歡跟在把拔馬麻身邊。

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從影片中可以看到，貝拉翻肚橫躺在餐桌上並靜靜地看著前方，原來是媽咪獨自享用美食，沒東西吃讓喵好難過，於是定格緊緊地盯著奴才，打算讓人吃不下食物而交出罐罐！把拔受訪時表示，貝拉很常突然定格，每次都會維持一段時間才結束，拍影片當天也用翻肚姿勢看了很久才走掉，同時喵皇也很愛搶人類的食物，會躲在一旁用無辜的眼神偷看，就是要給奴才壓力！

▲喵：早點拿出罐罐就不會被我盯囉

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影片上傳後，立刻引來不少貓奴大笑留言，「不能吃的厭世臉」、「喵：我就靜靜地看著你吃！」、「貓生很難」、「生無可戀躺著盯場」、「緊迫盯人的防守」、「阿你是沒看到我在看你逆！」、「死亡凝視」、「整整 石化！」、「喵：當我塑膠的？我的飯呢？」、「鏟屎的，你不會吃得良心不安嗎」。

▲貝拉跟把拔街舞比賽。