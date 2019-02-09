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理智受到一萬點傷害！ 　汪抱手萌眼逼視萌炸媽：分我一口嘛

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▲▼理智受到一萬點傷害！ 　汪抱手萌眼逼視萌炸媽：分我一口嘛。（圖／有點毛毛的／網友Aiwei Lin提供）

▲拜託～給我吃一口嘛。（圖／有點毛毛的／網友Aiwei Lin提供）

寵物小組／綜合報導

看到這個眼神，理智瞬間受到一萬點傷害！日前一名飼主分享自家愛犬討食的大絕招，只要到了吃飯時間，米克斯「波比」就會開啟賣萌模式，走到她身邊默坐下，伸出前腳抱住拿筷子的那雙手，眼睛發射十萬伏特的可愛電波，使出渾身解數把大家電得不要不要的。影片一貼出後立馬讓千名網友融化直呼，「眼神太犯規了！」

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飼主Aiwei Lin日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片逗趣寫道，「又到了一天之中最痛苦的吃飯時間」，並用粗體hashtag寫下「求救」二字。只見波比坐在玻璃桌旁邊，伸出前腳抵著飼主的手，露出電力滿滿的雙眼，過程中頭也沒閒著，饋在上面萌萌逼視，還不時歪頭彷彿在說，「拜託，就讓我吃一口嘛～」，試圖用美狗計贏得一點食物，生動表情和可愛到爆炸的小眼神，根本是職業討食汪。

▲▼理智受到一萬點傷害！ 　汪抱手萌眼逼視萌炸媽：分我一口嘛。（圖／有點毛毛的／網友Aiwei Lin提供）

▲各種犯規的小眼神。（圖／有點毛毛的／網友Aiwei Lin提供）

事實上，這已經不是波比第一次賣萌討食，先前牠也曾在擺滿豐盛的餐桌上自己罰站，擺出招牌的苦瓜臉，把雙手捲曲起來放在玻璃桌，眼神來回掃視家人。幸好飼主已經練就冷眼處理的功夫，淡定忽視眼前的無限諂媚。

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▲▼整桌飯菜沒牠的份　米克斯哀怨「折手手祈禱」：這裡有人虐狗。（圖／有點毛毛的／網友Aiwei Lin提供）

▲幫波比QQ了。

許多網友看完紛紛被波比的表情給電暈，留言幫牠講話，「就給牠一點狗吃的肉乾啦太可愛了」、「這種表情叫人怎麼拒絕得了」、「撒嬌賣萌功力100分！」、「給，你要什麼我都給！嗚嗚嗚誰能抵擋的住啦」、「也太萌了吧」、「好性感的指甲」、「這孩子可以去演戲了，動作眼神無一不到位啊XD」、「我都把自己關在柵欄裡面吃才不會被騷擾」。

關鍵字： 米克斯逼視吃飯撒嬌抱手

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