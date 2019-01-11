肌肉男都這樣練！　超萌「柴啞鈴」還會自動平衡

▲最新居家運動器「柴」，有效負重、訓練平衡！（圖／網友Raymond Fg授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者王喬／採訪報導

你還在用啞鈴做負重訓練嗎？網友Raymond Fg日前在臉書社團「柴犬司令部」分享一段影片，當時他在房間運動，突然心血來潮抱起一旁8公斤重的柴柴肚臍（台語：斗仔）當成啞鈴做訓練，只見斗仔被抱起來的時候一臉「柴犬問號」，瞬間開啟「木頭狗模式」，動都不敢動的模樣超可愛！

「斗仔」爸在受訪時提到，那天運動時斗仔在旁邊一直哭哭叫想要有人陪，才一時興起把牠抱起來深蹲，結果牠一臉呆滯非常認真，而且還會主動幫把拔平衡，哪邊不穩就會自動往另一邊斜！「把牠放下之後也沒有立刻逃走，站在原點繼續看我還搖尾巴，大概感覺很好玩？」

▲假裝很顧家但其實超膽小的斗仔。



▲斗仔：嘿嘿～把拔我不是故意的啦～

提到斗仔的個性，爸爸說：「牠是假裝自己很顧家但其實很膽小，只要被抱起來就會開啟木頭狗模式任人處置，捏牠的下巴臉頰也不會反抗。」難怪被抱起來的時候完全不會掙扎亂動，超級乖巧！

影片一出引起網友的熱烈回應，紛紛留言「 我有12公斤的可以提供租借」、「 我家裡21kg的要試試嗎？」、「好配合的器材」、「我之前也這樣過，真的是很好的健身器柴」、「柴柴在認真個什麼勁」、「 柴柴都ㄍㄧㄥ住了」

▲斗仔：看我兜風的側臉很帥吧！