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「能一起去天堂嗎？」14歲喵星人過世　4歲小姊妹難過唱「你是我的陽光」

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▲▼小姊妹的貓朋友過世，收到上百封加油卡片。（圖／翻攝自Instagram／@bailey_no_ordinary_cat）

▲這些卡片來自世界各國，小姊妹收到時非常驚喜。（圖／翻攝自Instagram／@bailey_no_ordinary_cat

國際中心／綜合報導

美國伊利諾州有對4歲的小姊妹艾比（Abby）和漢娜（Hannah），她們最好的朋友小貓貝利（Bailey）沒來得及一起過新年，便在聖誕節前就過世去當小天使了，這使得姊妹倆度過一段難熬的低潮期。媽媽最近在Instagram分享一系列溫馨照片，因為女兒收到來自世界各國的打氣卡片，讓她們每天都能被溫暖的祝福包圍，「在這個充滿負面聲音的世界裡，我感受到正面的力量。」

 
 
 
 
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14歲的貝利在12月9日去世，4歲的艾比還難過的問媽媽，「為什麼貝利要死？我們可以一起去天堂嗎？」在貝利斷氣前，她還溫柔的對牠唱著歌曲「你是我的陽光（You Are My Sunshine）」。而自從貝利走了以後，艾比和漢娜每天都很不快樂，媽媽把此事PO在Instagram，沒想到引起各國網友的熱忱反應。

媽媽PO文表示，她們收到來自法國、瑞典、蘇格蘭、荷蘭、加拿大、阿根廷、菲律賓、英國等等各個國家的信，內容都是在鼓勵女孩們要振作，看完以後有股流湧上心頭，「我們非常想念貝利毛寶貝」，也謝謝所有寄卡片來的人，讓這段難熬的時光變得比較輕鬆。

目前貝利在Instagram的粉專已有超過9.8萬人追蹤，雖然牠已經不在世上，但仍有許多粉絲回味著牠過去可愛模樣，也為牠和2個小主人的友誼動容。

關鍵字： 貝利bailey_no_ordinary_cat

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