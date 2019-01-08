ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

沒空顧跛腳貓　飼主竟裝箱「快遞」到板橋收容所棄養！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

快遞貓咪到板收棄養。（圖／新北市動保處提供）

▲貓咪瑟縮在紙箱內。（圖／新北市動保處提供）

20190108 12:01 更新電訪動保處內容

寵物小組／綜合報導

板橋動物之家日前收到快遞，裡頭竟然裝著一隻活貓，如此誇張的「棄養方式」讓動保員傻眼。動保處循線找到楊姓飼主，對方表示因為貓咪不良於行，試過針灸也不見起色，沒時間照顧之下才會快遞到收容所棄養。

這件事情發生在2018年12月11日，快遞員約中午送貨到板橋動物之家，並且要求簽收，動保員看著電器紙箱非常困惑，拿手電筒網裡頭一照，竟然有隻成年貓咪瑟縮在裡頭，而整個紙箱密封，只留把手的孔洞，連快遞員都很驚訝自己剛剛竟然外送一隻貓。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

快遞貓咪到板收棄養。（圖／新北市動保處提供）

▲快遞員送貨情形。（圖／新北市動保處提供）

當下動保員要求快遞員聯繫寄件者，才知道楊姓飼主竟然想用這樣的方式棄養。楊姓飼主表示，因為貓咪不良於行，經過針灸也不見起色，實在沒時間照顧，才以快遞方式棄養。快遞公司則表示，該服務是以手機app登記送貨，收到貨物時並不會檢查內容物，不過明文規定不能寄送活體。

動保處告訴《ETtoday寵物雲》記者，貓咪被從新莊送到板橋，約20分鐘的車程塞在黑暗狹小又顛簸的空間裡，想必很不舒服，而貓咪年約3、4歲，「飼主是大約1年多前在桃園動物之家認養的，後來貓咪的腳受傷，她也說有帶去針灸，照顧得很周到，目前判斷應該不是虐待所致。」貓咪目前的問題是右後腿較不方便，其他活動上並沒有大礙，健康情形也不錯，帶獸醫判斷沒問題就能開放認養。

雖然是將貓送到動物之家，但本案件仍視為惡意棄養，楊姓飼主遭罰3萬元罰鍰，另外1年內沒有打狂犬病疫苗，另外裁處3萬元。至於快遞公司是否有責任，動保處將追查快遞公司是否知情仍運送，若發現有不實陳述將依法函送。

▼貓咪被放在紙箱內以機車運送。（圖／新北市動保處提供）

快遞貓咪到板收棄養。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 棄養快遞棄養新北市動保處板橋收容所

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

慎入！洞口卡「一團毛」以為是冬眠動物　他木棍一戳狂..

高三生染上貓癮！放學「埋頭狂吸15秒」　舒壓臉笑翻..

半夜枕邊傳「吸吮怪聲」！　他轉身一看驚呼：你已經6..

捷運上尾巴被踩！導盲犬不敢吭...抬頭看一眼「皺眉..

虎斑米克斯遭棄養板橋河堤　從草叢咬出項圈想自己戴回..

妻單手撸貓頭暖笑：牠很舒服耶～　老公羞問一句話網友..

影／連日大雨！法鬥哀怨坐門前　聽到「在家步步」秒傻..

饅頭貓擊掌下秒「咩～」　酥麻甜嗓網萌翻：融化到癱瘓..

沒空顧跛腳貓　飼主竟裝箱「快遞」到板橋收容所棄養！

比熊犬追鴨「撲通」跳水池　棉花糖變「小泥怪」媽超崩..

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己..

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自..

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來..

屏東癱瘓黃狗被綑綁丟橋下　3個月後獲新生馭狗輪椅狂..

狗生好累！米克斯跑步眼神死　前腳秒露餡 媽無奈：..

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還..

曾追郵差！黑狗又暴衝撲騎士　飼主堅持不繫繩：狗要用..

美警犬穿上鞋子1秒變掰咖　毛孩心累：怎麼忘記走路了..

窩小鏟屎官懷中甜蜜入睡❤　喵溫柔摸臉嘴對嘴啾啾放閃

遭醫生挨2針歐告「氣整天」　把媽當空氣：妳要好好檢..

相似度100%！電影狗明星出現在台灣　媽笑：養這麼..

半夜偷喝茶壺水！貪吃貓伸手狂撈　網笑：阿祖在你後面..

Magic！自信男以為能催眠大象　眾人面前遭象腿無..

她叫Uber丟包3幼貓誆撿到　小波斯眼球感染掉出只..

拉拉走吊橋「中途腳軟」！　媽出妙招讓牠燦笑走完全程

沒空顧跛腳貓　飼主竟裝箱「快遞」到板橋收容所棄養！

柴睡覺被弟「饋修」　皺眉讓出小窩：媽～看看他啦！

比熊犬追鴨「撲通」跳水池　棉花糖變「小泥怪」媽超崩..

連日大雨！法鬥哀怨坐門前　聽到「在家步步」秒傻眼

受虐汪「只敢喝馬桶水」　嬤當金孫疼承諾「過年給紅包..

2020民調領先柯文哲　沈富雄建議朱立倫：學韓國瑜..

亞足賽／輸南韓只是運氣不佳　菲律賓：我們也能踢好足..

韓國瑜推高雄幣　央行：比較像優惠券不算真正的貨幣

管中閔就職台大校長　柯志恩：大學自主昂然前進

張鈞甯同框「高顏值作家媽」　65歲神逆齡…網看呆：..

英格雷強勢代表作轟29分　輾壓獨行俠終止3連敗

周興哲認愛三立女主播！曝相識過程喊幸福快樂：她在發..

趨勢科技統計：「一頁式詐騙」案例增　臉書廣告最嚴重

華映上市19年從64元變0.48元　聲請重整後連垃..

朱立倫幽默「恭喜管爺」：過去是校長管台大現在是「台..

寵物動物熱門新聞

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

高三生染貓癮　下課埋頭狂吸15..

枕邊傳吸吮怪聲　他轉身超驚訝！

搭捷運尾巴被踩　導盲犬不敢吭聲

小虎斑遭棄養　還想自己戴回項圈

老婆握貓臉輕撫　他一句話秒歪樓

汪想出門　聽「在家步步」秒傻眼

饅頭貓：咩～　酥麻甜嗓網萌翻！

跛腳貓遭快遞到板橋收容所棄養

比熊犬跳水池　棉花糖變「小泥怪..

拍片鑑定頂級皮草　網見本尊笑噴

蛇窟挖蛇泡酒　貪心男遭毒液噴眼

黑喵洗澡水超髒！網：難道褪色了

拉拉當虎爺！瞇眼賊笑：快拿雞腿

讀者迴響

熱門新聞

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

高三生染貓癮　下課埋頭狂吸15..

枕邊傳吸吮怪聲　他轉身超驚訝！

搭捷運尾巴被踩　導盲犬不敢吭聲

小虎斑遭棄養　還想自己戴回項圈

老婆握貓臉輕撫　他一句話秒歪樓

汪想出門　聽「在家步步」秒傻眼

饅頭貓：咩～　酥麻甜嗓網萌翻！

跛腳貓遭快遞到板橋收容所棄養

比熊犬跳水池　棉花糖變「小泥怪..

拍片鑑定頂級皮草　網見本尊笑噴

蛇窟挖蛇泡酒　貪心男遭毒液噴眼

黑喵洗澡水超髒！網：難道褪色了

拉拉當虎爺！瞇眼賊笑：快拿雞腿

柴睡覺被弟硬擠　無奈皺眉讓小窩

最新影片

更多

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

貓店長張西西靜躺防火巷離世　闆娘落淚：牠前幾天還來顧店

屏東癱瘓黃狗被綑綁丟橋下　3個月後獲新生馭狗輪椅狂奔

狗生好累！米克斯跑步眼神死　前腳秒露餡 媽無奈：演太大了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面