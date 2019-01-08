沒空顧跛腳貓　飼主竟裝箱「快遞」到板橋收容所棄養！

▲貓咪瑟縮在紙箱內。（圖／新北市動保處提供）



20190108 12:01 更新電訪動保處內容

寵物小組／綜合報導

板橋動物之家日前收到快遞，裡頭竟然裝著一隻活貓，如此誇張的「棄養方式」讓動保員傻眼。動保處循線找到楊姓飼主，對方表示因為貓咪不良於行，試過針灸也不見起色，沒時間照顧之下才會快遞到收容所棄養。

這件事情發生在2018年12月11日，快遞員約中午送貨到板橋動物之家，並且要求簽收，動保員看著電器紙箱非常困惑，拿手電筒網裡頭一照，竟然有隻成年貓咪瑟縮在裡頭，而整個紙箱密封，只留把手的孔洞，連快遞員都很驚訝自己剛剛竟然外送一隻貓。

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▲快遞員送貨情形。（圖／新北市動保處提供）



當下動保員要求快遞員聯繫寄件者，才知道楊姓飼主竟然想用這樣的方式棄養。楊姓飼主表示，因為貓咪不良於行，經過針灸也不見起色，實在沒時間照顧，才以快遞方式棄養。快遞公司則表示，該服務是以手機app登記送貨，收到貨物時並不會檢查內容物，不過明文規定不能寄送活體。

動保處告訴《ETtoday寵物雲》記者，貓咪被從新莊送到板橋，約20分鐘的車程塞在黑暗狹小又顛簸的空間裡，想必很不舒服，而貓咪年約3、4歲，「飼主是大約1年多前在桃園動物之家認養的，後來貓咪的腳受傷，她也說有帶去針灸，照顧得很周到，目前判斷應該不是虐待所致。」貓咪目前的問題是右後腿較不方便，其他活動上並沒有大礙，健康情形也不錯，帶獸醫判斷沒問題就能開放認養。

雖然是將貓送到動物之家，但本案件仍視為惡意棄養，楊姓飼主遭罰3萬元罰鍰，另外1年內沒有打狂犬病疫苗，另外裁處3萬元。至於快遞公司是否有責任，動保處將追查快遞公司是否知情仍運送，若發現有不實陳述將依法函送。

▼貓咪被放在紙箱內以機車運送。（圖／新北市動保處提供）

