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吉娃娃衝回火場救主...在爆炸中喪命　女主人悲痛：希望牠不要救我

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吉娃娃衝回火場救主...在爆炸中喪命　女主人悲痛：希望牠不要救我。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

▲已經脫困的吉娃娃，為了救主人最後命葬火場。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

國際中心／綜合報導

英國肯特郡一家人計畫開車前往蘇格蘭過年，沒想到半路上車子卻突然起火，爸爸情急之下先把寵物犬吉娃娃丟出窗外，再回頭救妻子與女兒，幸好後來一家人全都順利脫困，此時才發現，最先逃脫的吉娃娃，為了救主人竟然返回車內，最後不幸在爆炸中喪命。

34歲法蘭特和妻子卡拉(Dan and Cara Farrant)去年年底開著露營車，載著4名兒女以及寵物狗可可(Coco)踏上公路旅遊，預計前往格拉斯哥市(Glasgow)跨年，沒想到途中發生意外，上月29日晚間行經莫法特(Moffatt)時，露營車突然起火並冒出濃煙。

法蘭特當時先設法救出他的3名分別為5歲、6歲和9歲的兒子，但是妻子與3歲女兒仍然被困在車內，他表示，「我記得我轉過身，發現火焰已經吞噬了整個擋風玻璃，我怕一切可能都太遲了」，當時只能絕望地先把可可扔出窗外，幸好3人後來還是順利逃脫。

法蘭特表示，「我們下車後，卡拉突然發現可可不見了，我們試著想要再回到車上，可是車子突然發生爆炸」，等到消防員抵達時，最後在前座下方找到了可可的遺體，讓一家人都十分心碎，「幾秒鐘內，我曾以為我會失去妻女，沒想到最後失去的是我們最好的夥伴，像天使一樣的可可。」

對於可可的死，卡拉也十分傷痛，並表示可可對他們家人來說是一個凝聚的力量，如果家裡有任何人傷心或生病，牠總是會陪伴在那個人身旁，「可可一定是聽到我在尖叫，所以想要跑回來幫助我和女兒，我現在只希望牠沒有跑回來想要救我」。

關鍵字： 吉娃娃火災爆炸救主Dan FarrantCara Farrant

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