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和門一樣高「麋鹿」進醫院取暖！　拜訪10分鐘順便享用「午餐」

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國際中心／綜合報導

阿拉斯加區域醫院（Alaska Regional Hospital）日前出現一隻「麋鹿」前來拜訪，牠走進大廳，享用了「午餐」，徘徊了十分鐘左右便離開。發言人表示，由於當天天氣太冷，這隻麋鹿是被溫暖的大廳和裡面的綠色植物所吸引來。

據Fox News報導，醫院職員赫普頓（Stephanie Marie Hupton）於周一早上聽到病人談論，保全人員在大廳裡看到一隻超大麋鹿，趕緊衝出去觀賞，並把這個「奇景」錄下上傳。影片中可以看到，這隻和門一樣高的麋鹿一開始先在入口附近的綠色植物周圍徘徊，中間還看了看鏡頭，再咬了幾口樹葉，經過了十分鐘左右便自己慢慢走出醫院。

阿拉斯加區域醫院醫院發言人拉斯圖夫卡（Kjerstin Lastufka）表示，由於當地氣候非常寒冷，周一時溫度僅華氏0度左右（約攝氏零下17度），而這溫暖的大廳和裡面的綠色植物非常吸引麋鹿，才會讓牠前來「拜訪」。

拉斯圖夫卡也說，這隻麋鹿除了吃掉一些植物以外，沒有造成任何傷害或威脅，她形容，「這是一場非常和平的拜訪」。據報導，麋鹿後來持續在醫院附近走動，當日稍晚時被目擊者發現牠在停車場內。

▲▼阿拉斯加麋鹿自己走進醫院。（圖／翻攝自Facebook／Alaska Regional Hospital）

▲阿拉斯加麋鹿自己走進醫院。（圖／翻攝自Facebook／Alaska Regional Hospital）

關鍵字： 麋鹿.阿拉斯加..

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