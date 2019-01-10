貓咪易隱藏身體病痛　從「如廁姿勢」觀察是否有下泌尿道疾病

文／PetTalk

「醫生，我家貓咪這一個月來都在家裡到處亂尿尿，有時還會跑到浴室的臉盆或洗臉台尿尿，這樣就算了，尿完還在屋裡亂滴，搞得地上都一點一點的，有時候顏色有點偏粉紅色。請問是不是我做了什麼讓牠不開心，所以牠在跟我抗議啊？」

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首先，貓咪是一種很愛乾淨的動物，獸醫師常說：「一隻健康的貓必定是隻愛乾淨的貓。」

所以，撇除掉「換了貓砂品牌之後牠就不願意上廁所」的喜好問題，當貓咪把環境搞得烏煙瘴氣時，必定是因為牠的健康出了狀況！

貓下泌尿道疾病（FLUTD）是一種極為常見，包括尿石症，自發性膀胱炎及其他可能侵犯到下泌尿道（如前列腺腫大，創傷，膀胱過度上皮細胞癌等原因造成）的貓咪疾病。



當貓咪患有下泌尿道疾病或其他泌尿道、腎臟相關疾病時（如結石等），可能會出現排尿頻率高、血尿、頻頻舔舐生殖器、尿急痛及地點改變、嘔吐等狀況。尤其當夏天熱浪來襲或冬天寒流爆發時，極端的天氣變化除了容易引發毛孩的呼吸道疾病和心臟方面的問題外，再來就是下泌尿道疾病了。

●如何觀察貓咪可能患有下泌尿道疾病？

1、如廁習慣及地點改變

2、如廁姿勢改變

3、必須用力排尿，有時還會發出哀叫聲

4、變得很常去上廁所，但幾乎沒上什麼

5、挖起來的貓砂塊大小明顯改變（如：從直徑10公分的大片尿塊變成50元硬幣大小的尿塊）

6、清理尿道口的頻率變多了

7、尿液的外觀及顏色改變（如：血尿）

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當貓咪是因為患有下泌尿道疾病而隨處尿尿時，可以觀察到與「喜好問題」不一樣的是：貓咪是 不情願 做出這些改變的，所以會看到貓咪尿尿姿勢改變、沿路滴尿、走到哪灑到哪……這些狀況與刻意尿一大攤在你枕頭上是截然不同的。

●初步判斷泌尿道症狀之一：如廁姿勢改變

有些毛爸媽可能是早出晚歸型的人，所以平常可能不太容易觀察到貓咪上廁所的次數，或是發現貓咪舔尿道口的頻率增加，因此可以從貓咪如廁姿勢改變或尿塊大小改變去做初步判斷。

▼正常的貓咪排尿姿勢



➜前腳伸直、背部沒有弓起、後腳完全蹲下與背部呈45度

▼不正常的貓咪排尿姿勢



➜前腳伸直、頭部微微向下傾、背部弓起（隆起的姿勢）、肌肉緊繃、後膝關節更為向前、後腳較為直立、可能會發生哀鳴聲

有些人可能會把貓咪排便的姿勢（前腳伸直、背部弓起、後腳呈半蹲並提臀），誤認為是貓咪在用力排尿，但其實兩者無關喔！貓咪的如廁姿勢改變主要是觀察「排尿的姿勢」。

而有些貓咪開始會在貓砂盆以外的地方尿尿，如浴室的臉盆，可能是因為貓咪把「尿尿會痛」與「貓砂盆」聯想在一起，所以才開始拒絕使用貓砂盆。

●造成貓下泌尿道疾病的原因

如前所述，貓下泌尿道疾病是一種常見的貓咪疾病。因此大致列出幾點可能的原因：

• 過早結紮的公貓

• 飲水量不足：飲水量不足會讓尿液濃度變高，增加結石形成的機會。

• 過重、肥胖：尤其是公貓，可能與泌尿系統結構及活動量少有關。而公貓因尿道窄且細長，若發生尿道阻塞則導致排尿困難，甚至幾天無法排尿，很容易因此引發急性腎衰竭而危及生命！

• 壓力：許多貓咪都是嬌貴纖細的存在，所以很容易被外在環境影響，舉凡大至家中重新裝潢、小至你換了新香水，都有可能成為牠們的壓力來源。

• 飲食及營養：如果給貓咪的食物中含有過多的鈣、磷、鎂等成分，容易在尿液中形成結晶，進而形成尿結石；而磷酸胺鎂結石較難於形成在酸性環境中，因此將尿液維持在適當的pH值是預防磷酸胺鎂結石的方法之一，而食物可以影響尿液的pH值。

順道一提，任何年紀的貓咪都可能罹患下泌尿道疾病，只是患病的風險會隨著年齡增長而增加。

貓下泌尿道疾病有哪些治療方法？

1、當尿道被完全阻塞引起無尿情況下，會做 緊急性導尿 或 膀胱穿刺

2、以 口服 抑制膀胱炎、尿路擴張及抗憂鬱的 藥物

3、情況嚴重時 輔以腎臟檢驗項目 ，加上 X光 或 超音波 診斷 腎臟結構、血液灌流量，如果發現尿液中有結石或結晶時，也需要進實驗室分析成分

4、假如下泌尿道疾病確診，在評估控制感染狀況時，需要配合疾病需求 輔以適當的配方飼料

●避免愛貓罹患下泌尿道疾病，留意這幾點

一、多喝水沒事，沒事多喝水

如何引起喵皇喝水的慾望，可參考知識文「增加貓咪飲水大作戰」。

二、肥肥好可愛，疾病也好愛

適度的控制喵皇的體重，別讓過胖的體重使得各種文明病纏上牠們。如何減重可參考知識文「找回胖胖毛孩昔日的完美曲線」。

三、定時清潔貓砂盆

除了清潔，最好也將貓砂盆擺放在安靜、通風良好的地方。

四、盡量避免製造出會讓貓咪感到壓力的環境

像是貓咪明明很膽小卻硬是帶牠出門、家中外人進進出出、製造過大的噪音等。

五、可與信任的獸醫師討論有關愛貓的飲食內容和習慣

是否需要調整某些成分的攝取，甚至需要換成專門的配方飼料等等。

貓咪因天性使然，容易隱藏自己身體病痛，有時候若觀察到牠的舉止有些微不同時，可能就是代表嚴重的疾病，因此能否及早辨識出貓下泌尿道疾病的典型徵兆是很重要的關鍵！



本篇知識文由 星辰動物醫院｜吳展祥醫師 審稿

★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供

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