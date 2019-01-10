裝可憐騙乾乾全家人上當　爸一招讓牠氣噗噗怒瞪：拖去斬了！

▲推主家的貓非常會裝可憐，假裝自己沒吃過飯騙乾乾。（圖／翻攝自Twitter＠hachimoto8）

寵物小組／綜合報導

吃貨的學習之路無極限！日本有隻喵星人是個超強吃貨，自己學會一招騙乾乾的技能，吃飽了只要裝可憐喵喵叫，就可以讓家人以為牠還沒進食，騙到好多碗乾乾，於是爸拔便在貓碗上放「極惡紙條」，叮嚀家人們不要上當。

▲爸拔察覺貓咪的小聰明，留紙條反制牠。



（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

日本一名推特用戶蜂本＠hachimoto8分享這段可愛的生活插曲，他們家的奶油色萌貓是出了名的吃貨，由於家人放飯時間不固定，通常是時間到了，或是貓咪肚子餓開始喵喵叫才餵。也因此讓愛貓抓住訣竅，學會裝可憐的招數，讓大家以為牠還沒吃飽而一直餵乾乾，輕輕鬆鬆詐騙到好幾碗飯。

▲主子吃不到額外的乾乾氣噗噗。



直到有天爸拔發現貓咪的身材日漸腫大，觀察後識破牠的小聰明，想出了一招反制，就是在餵完飯後在貓咪的碗上留下紙條，上頭寫著極惡2個字，顯然得是上當許多次。主子發現自己的技能再也騙不到多得乾乾，一臉氣噗噗的怒瞪家人，彷彿在說，「擋朕吃飯之路的，都拖出去斬了！」

▲推主最後受不了貓咪可憐的小眼神還是打開肉泥XD



（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

可憐又哀怨的眼神讓蜂本瞬間心軟，把爸爸的話拋到腦後，默默打開一條肉泥孝敬主子，還在推特上表示，「對不起啦！都是我不好～」讓許多網友看了紛紛笑說，「推主真是奴性堅強」、「貓奴終究是過不去主子的坎」、「一日貓奴，終日貓奴」、「爸爸紙條白寫了」、「要貓咪擺出可憐兮兮的模樣，大家還是會忍不住給牠吃啊」。