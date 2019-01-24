持續更新／東森寵物雲天天抽「東京來回機票」　得獎名單

東森寵物雲商店快閃抽獎活動【天天抽機票，天天拿紅包】得獎名單

※自開獎日起每日更新

消費日期：1月23日

日本東京來回雙人機票 （共1名）： 陳Ｏ鴻 電話號碼：0970OOO722

紅包現金獎（共20名）：

陳O彩 0932OOO456

蕭O萍 0938OOO168

陳O玲 0926OOO965

蕭O淳 0986OOO046

王O萍 0928OOO755

林O綾 0975OOO648

曾O逸 0916OOO793

吳O憲 0955OOO083

潘O妍 0976OOO103

強O芝 0987OOO374

謝O郡 0925OOO876

莊O薇 0978OOO627

羅O蓁 0936OOO750

洪O珮 0952OOO645

葉O婕 0955OOO660

林O貞 0922OOO008

彭O芬 0901OOO638

劉O君 0986OOO222

吳O婷 0966OOO873

林O滿 0919OOO339

ETtoday小禮（共50名）：

蘇O宴 0916OOO220

陳O蘋 0956OOO611

解O智 0972OOO968

江O舟 0932OOO075

周O彥 0987OOO233

駱O傑 0928OOO185

林O藏 0937OOO592

溫O綺 0965OOO312

何O喬 0972OOO082

劉O蕙 0932OOO007

林O山 0972OOO767

王O欽 0912OOO661

林O琦 0912OOO792

陳O偉 0975OOO220

林O信 0939OOO776

李O隆 0918OOO044

柯O銘 0939OOO187

許O綺 0956OOO013

鄭O云 0982OOO619

凌O晴 0909OOO683

郭O妏 0989OOO977

黃O英 0952OOO548

陳O廷 0938OOO391

鄭O峰 0918OOO067

王O怡 0908OOO788

洪O薰 0920OOO916

郎O妍 0987OOO506

鄭O 0939OOO916

詹O煜 0935OOO998

朱O韋 0970OOO148

何O億 0917OOO180

彭O馨 0975OOO932

彭O玉 0955OOO518

連O智 0916OOO550

夏O俊 0903OOO520

陳O妤 0958OOO961

陳O庭 0920OOO928

陳O伶 0981OOO231

徐O貽 0919OOO970

簡O儀 0939OOO706

邱O雯 0988OOO260

陳O璋 0988OOO942

連O傑 0938OOO231

林O影 0228OOO241

張O梅 0966OOO305

鄒O彥 0921OOO742

李胡O紅 0933OOO731

黃O語 0926OOO455

鄭O心 0938OOO810

蔡O如 0958OOO833

兌獎說明

1.中獎公布時間1/24-1/31，每天晚上18:00前於活動網站及粉絲專頁公布前一日中獎名單。

2.兌獎時間為2/1-3/3。

3.兌獎流程：

機票大獎：主辦單位會已Email通知得獎者，以郵件方式寄出。

現金獎與特別獎：到店憑身分證影本、電話號碼和消費發票兌獎獎品。（註：僅限本人領獎）

4.得獎者需於期限內提供領取獎品的相關資訊，並依主辦單位指定方式與期限內領取獎品，如需本人親領時，得獎者應主動與主辦單位聯繫，並攜帶身分證件、得獎信件等資訊以利主辦單位核對身分。若未能配合前述方式、時間、地點，或是相關資訊缺漏不完整者，均視為放棄本活動之得獎資格。

5.若因得獎者提供資料有誤而導致獎品無法領取、送達或獎品經簽收後遺失等其他問題，主辦單位將不再補發任何獎品，相關責任由得獎者自行承擔，如有不便敬請見諒。

6.若遇產品缺貨或不可抗力之事由，主辦單位保有變更獎品內容之權利，得改由其他等值商品取代之。

7.若有公開宣傳需求，得獎者須配合主辦單位宣傳拍照、受訪等相關事宜，同意主辦單位不限期限、區域及平台使用肖像與內容，不得再要求其他任何費用或回饋。

8.得獎者依財政部國稅局制定之「各類所得扣繳標準」之規定，須配合填寫勞務報酬單或獎品兌換收據單（含身分證正反影本）、並供申報個人年度所得，若給付獎品價值超過新台幣 20,000 元，需按給付獎品價值全額扣繳 10% 的所得稅，每次應扣繳稅額不超過新台幣 2,000 元者免予扣繳；若得獎者未能依法繳納扣取稅額，即視為喪失得獎資格，主辦單位將依稅法規定於年度終了開立或給價值不超過新台幣 1,000 元者，得免列單申報該管稽徵機關。

9.本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位保有修正、解釋、暫停或終止本活動之權利；主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，並毋需做事前通知。參加活動之網友視同承認本規定之效力，如有未盡事宜，悉依本公司相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。

10.中獎紀錄若有任何爭議，以主辦單位的紀錄資料為準；欲查詢是否中獎或在活動過程如有任何疑問，請與活動單位聯絡(events_service@ettoday.net)或私訊東森寵物雲粉絲專頁，主辦單位不以電話回覆相關問題。