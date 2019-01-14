汪曬太陽坐姿「雄壯威武」　委屈臉凹嘟嘟：沒人陪我！

▲汪一臉委屈地在門口曬太陽。（圖／IG@timhungtw授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台中網友Yu Ting Hung在臉書社團「米克斯傳奇」中貼出一張照片，家中高山犬「多多」正在店門口曬太陽，坐姿雄壯威武，卻露出一臉超委屈的表情，讓馬麻無奈直呼，「曬太陽就不能開心點嗎？」

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▲逼逼～紅線不能停狗喔！

從照片中可以看到，多多坐姿十分端正，但是牠卻一臉好委屈地看著店內，像是在抗議為什麼沒人陪牠曬太陽！馬麻受訪時表示，多多當時坐在門口想去外面，於是開門讓牠到戶外曬太陽，「我本來也在旁邊陪牠，太熱了就跑回家」，原來多多是因為沒人陪伴，所以擔心自己被丟著不理，才會一直盯著店裡面看。多多平時個性膽小，在外面都會呈現拘謹模式，因此曬太陽時看起來就像「假汪」一樣，十分逗趣。

▲多多體積龐大，卻是個有趣的表情包。

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照片上傳後，多多委屈的表情引來不少網友按讚留言，「怎麼那麼可憐的臉啦！」、「紅線不能臨停喔」、「哈囉～違規停狗了」、「紅線要抱緊處理啦」、「好像似乎看透狗生了」、「這叫雄壯威武」、「像是來討會錢的」、「好拘謹的曬太陽」、「比較像是做錯事被罰坐」、「人家怕太陽，會黑」、「你欠人家多少錢？」。

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