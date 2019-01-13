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最強小三搶睡腿「讓爸打成貓檔」　夾縫中眼神死：我要坐這！

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▲▼最強小三搶睡腿「害爸打成貓檔」　夾縫中眼神死：我要坐這！（圖／網友‎廖奕萱授權提供）

▲爸拔打成貓檔。（圖／網友‎廖奕萱授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

宣示主權不能輸！高雄一隻英國短毛貓「胖妹」是爸拔的最強小三，這天全家人一起開車到台東，為了要黏在愛人身邊，牠便從後座一路爬到駕駛座旁邊，硬擠在排檔桿的縫隙求生存，一度讓爸拔打成「貓檔」，被唸時還露出眼神死的鄙視表情，囂張到不行的舉動讓馬麻好氣又好笑。

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▲▼最強小三搶睡腿「害爸打成貓檔」　夾縫中眼神死：我要坐這！（圖／網友‎廖奕萱授權提供）

▲喵：朕坐這裡不行逆？

飼主‎廖奕萱‎表示，當天是和男友要開車回台東，出遠門時就會帶上貓，繫上牽繩讓胖妹在後座活動，但牠完全沒有要照著奴才們的意思，自顧自的爬到駕駛座，為的就是要離爸拔近一點，「我把牠抱過來，跟牠說，那是我老公耶！胖妹就瞪我一眼，一副驕傲的又跑回去牠爸旁邊...」，完全沒有要理會的意思，面對胖妹宣示主權的強勢態度，這個正宮也只能默默讓出男友。

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▲▼最強小三搶睡腿「害爸打成貓檔」　夾縫中眼神死：我要坐這！（圖／網友‎廖奕萱授權提供）

▲▼胖妹搭車都要坐在爸拔身上。

▲▼最強小三搶睡腿「害爸打成貓檔」　夾縫中眼神死：我要坐這！（圖／網友‎廖奕萱授權提供）

廖奕萱也笑說，6個月大的胖妹是個愛刷存在感的小妞，個性傲嬌又愛吃，而且非常不親人，「胖妞只親近我跟牠爸，其他人摸就會咬人家一口然後就立馬衝走，很白目哈哈哈。」

▲▼最強小三搶睡腿「害爸打成貓檔」　夾縫中眼神死：我要坐這！（圖／網友‎廖奕萱授權提供）

▲胖妹平常在家裡也愛刷存在感。

事後這組照片分享到貓咪社團之後，許多網友紛紛笑說，「我家也是都一定硬擠在那裡」、‎「真好～可以邊開車邊嚕貓」、「朕不同意，你就不能換檔拉轉」、「爸： 怎麼不能換檔！？原來抓到貓了XD」、「貓檔是爬90度坡才用得到，別亂按喔」、「手排貓奴+1，不過我帶貓外出都裝籠」、「朕就是要討摸摸」。

▲▼最強小三搶睡腿「害爸打成貓檔」　夾縫中眼神死：我要坐這！（圖／網友‎廖奕萱授權提供）

▲最強小三在此，正宮通通退下！

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關鍵字： 打檔貓檔後座

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「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

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