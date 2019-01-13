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脖子被尼龍網「勒出血痕」等死！　小海豹眼神無助又絕望

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國際中心／綜合報導

英國諾福克郡海灘（Norfolk coast）最近出現一隻血腥的小海豹，牠的脖子被尼龍網緊緊勒住，甚至陷進皮膚內刮出一條血痕，眼神充滿無助和絕望，讓人看了相當痛心。拍下這張照片的44歲攝影師馬克羅（Paul Macro）馬上請來管理員救援，但小海豹最後仍不幸喪命。

據《每日郵報》報導，馬克羅原本是到這海岸要拍攝海豹來製作年曆，意外發現這隻受傷的雌性海豹，展現了塑料影響環境的嚴重程度，以及對海洋生物造成的沖擊。東溫奇野生動物中心經理查爾斯（Alison Charles）表示，那幾天還在同一地區發現其他也受傷的海豹。

▲▼海豹（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲福克郡海灘有許多海豹家族。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

在這隻受傷的海豹身旁，還有另一隻雄性的大海豹守護著牠，似乎是知道對方傷勢嚴重，所以默默守在一旁不讓人接近。馬克羅表示，「這隻雄海豹看起來就像是在照顧牠」，不幸的雌海豹傷勢過重，醫療人員也束手無策。

在2018年，諾福克郡海灘就曾出現5隻脖子被飛盤纏住的海豹，這顯示出塑膠垃圾對環境的沖擊有多嚴重，這些可愛的海洋生物最終成為汙染下的犧牲品，這類悲劇至今仍不斷在世界各地上演。

關鍵字： 海豹環境保育動物保育Norfolk coastPaul Macro

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