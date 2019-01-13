脖子被尼龍網「勒出血痕」等死！　小海豹眼神無助又絕望

This kind of picture really makes the plastic pollution crisis all so real. It was taken on the Norfolk coast this week by Paul Marco. It's heartbreaking to see such beautiful animals like this suffering at the hands of human carelessness . #plasticpollution pic.twitter.com/RRvTKRdrfi — GreenpeaceShoreditch (@GPShoreditch) 2019年1月11日

國際中心／綜合報導

英國諾福克郡海灘（Norfolk coast）最近出現一隻血腥的小海豹，牠的脖子被尼龍網緊緊勒住，甚至陷進皮膚內刮出一條血痕，眼神充滿無助和絕望，讓人看了相當痛心。拍下這張照片的44歲攝影師馬克羅（Paul Macro）馬上請來管理員救援，但小海豹最後仍不幸喪命。

據《每日郵報》報導，馬克羅原本是到這海岸要拍攝海豹來製作年曆，意外發現這隻受傷的雌性海豹，展現了塑料影響環境的嚴重程度，以及對海洋生物造成的沖擊。東溫奇野生動物中心經理查爾斯（Alison Charles）表示，那幾天還在同一地區發現其他也受傷的海豹。

▲福克郡海灘有許多海豹家族。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



在這隻受傷的海豹身旁，還有另一隻雄性的大海豹守護著牠，似乎是知道對方傷勢嚴重，所以默默守在一旁不讓人接近。馬克羅表示，「這隻雄海豹看起來就像是在照顧牠」，不幸的雌海豹傷勢過重，醫療人員也束手無策。

在2018年，諾福克郡海灘就曾出現5隻脖子被飛盤纏住的海豹，這顯示出塑膠垃圾對環境的沖擊有多嚴重，這些可愛的海洋生物最終成為汙染下的犧牲品，這類悲劇至今仍不斷在世界各地上演。