ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

醉父放走「尖耳拉拉」277天　媽邊尋狗邊幫浪浪找到家

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼醉父放走「尖耳拉拉」277天　飼主：因牠幫浪浪找到家（圖／「我的拉拉」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲拉拉個性乖巧，卻不小心走失。（圖／「我的拉拉」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

彰化飼主謝小姐原本領養一隻白色米克斯「拉拉」，對這隻貼心乖巧的毛孩呵護備至，但是去年4月時卻因父親一時興起想讓狗狗自由活動而走失，至今已經277天。在這段日子裡，她試盡方法到處尋找、求助宗教信仰，雖然目前仍無好消息，但表示絕對不會放棄。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼醉父放走「尖耳拉拉」277天　飼主：因牠幫浪浪找到家（圖／「我的拉拉」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲拉拉屬於中小型犬，但是四肢修長。

謝小姐向《ETtoday寵物雲》提到，拉拉送養文中的照片，與她第一隻飼養的狗狗非常相似，很快就決定收編，「牠非常顧家，也很聽話乖巧，平常最喜歡在頂樓上太陽，還獨享一間木製的小屋子呢！」她回憶，汪汪最喜歡吃雞肉和番茄，做錯事情時還會心虛地開飛機耳道歉，讓人看了不捨責罵。

▲▼醉父放走「尖耳拉拉」277天　飼主：因牠幫浪浪找到家（圖／「我的拉拉」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲拉拉毛色米黃偏白，背部和耳朵顏色較黃。

謝小姐只要帶拉拉出門一定會記得使用牽繩，即使在自家葡萄園也不例外，沒想到那天父親微醺，想讓狗狗自由奔跑一下子，汪就此不曾回來，「為了尋找拉拉，原本很內向、不擅表達的我加入了60幾個社團，到處貼傳單、不斷拜託鄰居跟陌生人幫忙分享留意，還在半夜接到奇怪的電話騷擾。」

▲▼醉父放走「尖耳拉拉」277天　飼主：因牠幫浪浪找到家（圖／「我的拉拉」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲拉拉在家安心睡覺的模樣。

謝小姐坦承覺得曾經感到非常委屈，明明已經很保護了，為何還會發生這樣的事？但在轉念後，把挫折當成上天要她學習、克服的難關，「我在尋找拉拉的途中，遇見很多長相相似的狗狗，體會到台灣還有很多流浪動物需要幫助。」她看見動物們瘦得見骨、年紀小小就必須在外自食其力，出於不捨與愛伸出援手，並在許多熱心人士幫助之下順利送養，甚至救援並收編了另外一隻米克斯「奇奇」。

▲▼醉父放走「尖耳拉拉」277天　飼主：因牠幫浪浪找到家（圖／「我的拉拉」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲謝小姐也幫助其他浪浪找家，仍不放棄尋找拉拉。

謝小姐表示，自從毛孩不見之後，沒有一天停止思念與搜尋，僅管曾經被質疑「狗又不是什麼寶？有必要找成這樣嗎？」但是，她從沒想過放棄，「拉拉永遠是我的寶貝，絕對不可以辜負拉拉的愛與期待。我相信，牠一定還在某個地方等待著我，以及重逢的那一天。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB


【協尋拉拉】
名字：拉拉
性別：母，已結紮，已植入晶片
體型：中小型，約10公斤，身長不到60公分
特徵：米黃色偏白（背部和耳朵顏色較深）、酒紅色鼻子、大片又大又尖的立耳、修長四肢、尾巴細長、偏瘦（吃不胖）、聽見垃圾車的聲音會唱歌、走失時戴著藍色項圈
個性：會坐下握手、坐機車，聽到「吃飯」和「吃點心」有反應
走失時間：2018/04/12，晚上約22:30後
走失地點：彰化縣埔心鄉
►►►若有看見類似犬隻，或有鄰居朋友在2018年4月後收養很像的狗狗，歡迎拍下照片後聯絡「我的拉拉

▼更多精采影音

關鍵字： 走失協尋米克斯浪浪

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

悲慘骷髏狗埋頭狂嗑飯　蛻變燦笑小毛球惹哭45萬網友

憤怒乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假的」　沒常識理由..

強颱來襲！老爺爺什麼財物都沒帶走　把愛貓包好…緊緊..

爸見柴暈倒草叢「淚水打轉」　結局讓他崩潰：還我眼淚..

影／軍官報復被追車！綁狗丟滾燙柏油路曬7小時.....

影／太平神壇夫婦領養三花貓　獸醫機警攔截：聽起來想..

勇敢吉娃娃衝向燒成火球的車　只為救出主人全家　下一..

影／想出門找朋友！柴柴躲沙發下大哭...網驚呆：根..

自己玩具自己收！歐告點點名…對到眼就咬回床上：它們..

想輕生遇「鐵鍊汪討吃」轉念　她把毛孩當活著動力卻遭..

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

小萌柴學下台階卻下巴著地　「屁屁朝上」滑行一臉懵爬..

喵皇爬媽祖頭頂...拔走頭套！ 網勸保重：夢到要被..

呆萌阿金聽到吃飯秒竄頭！　太胖卡沙發旁邊黑貓看傻眼

萌貓洗澡動情狂啾美容師❤　媽閃瞎：是否要加時讓他們..

暖弟哭求留浪貓「我只要救牠」　生日禮物全買飼料！半..

柴界影帝想出門找朋友玩　沙發下嗚咽像小孩子哭聲

拿愛吃零食建立正面連結　趁天冷訓練貓咪不怕吹風機

只愛新玩具...「哥控」汪妹求關注 不爽被冷落狂叫..

吃貨汪進超商叼了東西就溜 ! 網友讚專業：一定是「..

最強小三搶睡腿「讓爸打成貓檔」　夾縫中眼神死：我要..

楊梅社區停電變電箱見「焦黑貓屍」　里長：看起來像石..

搭校車上學～　柴柴「座位靠窗」臭臉大鬧起床氣：好睏

小穿山甲「初次壯遊」迷途售票口　緊張到捲成一團偷看

妹控貓24小時守護！寶寶半夜驚醒秒來陪玩　M字後腦..

腰上綁19顆禿鷹蛋闖機場　天才男被攔脫口：我在保育..

日本養鍬形蟲吃這個　Tumblr網友看到驚呆：我小..

醉父放走「尖耳拉拉」277天　媽邊尋狗邊幫浪浪找到..

饅頭臉寶寶水汪大眼撞臉貓姐姐！　網被萌翻：是雙胞胎

套圈圈一發命中「隱藏版最大獎」！　歐告開心搖尾：終..

統一開訓頒年度傑出球員　郭阜林想當「沒問題先生」　

老婆們全住在方圓1公里內　他「婚姻三重奏」：以為合..

獨／韓國瑜聘瓊瑤「最高愛情顧問」　韓冰將演《天作之..

影/蘇內閣仍缺故宮院長、海委會主委　行政院：盡快徵..

不滿高恩遭逮？　法國報仇控告日本奧委會主席貪汙

惡男「肉圓沒加辣」掌摑爆打母子　外公淚訴：我哭了好..

目睹通緝兒在家被逮　老爸「護子心切」猛拉傷警也遭上..

最強小三搶睡腿「讓爸打成貓檔」　夾縫中眼神死：我要..

薩諾斯《復仇者4》爆「反派→英雄」　血緣背景埋續集..

李光洙9年破例坐C位！戀上小9歲李善彬「多虧《RM..

寵物動物熱門新聞

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假..

強颱來襲！老爺爺沒帶財物緊抱愛..

爸見柴暈倒快哭了　結局超崩潰

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

吉娃娃衝向火球車　只為救主人全..

想找朋友！柴柴發出小孩哭泣聲

歐告「玩具點點名」對到眼就咬回..

毛孩是她活著動力　狗園卻遭下毒

家傳怪聲　竟是「保育類嬌客」入..

我要吃肉！小橘闖廚房狂喵催飯

浪汪車禍癱瘓　見他竟奔懷裡撒嬌

媽被「家暴2次」不肖汪毫無悔意

讀者迴響

熱門新聞

骷髏狗蛻變燦笑汪　惹哭45萬網..

乘客趕盲女下車「你的導盲犬是假..

強颱來襲！老爺爺沒帶財物緊抱愛..

爸見柴暈倒快哭了　結局超崩潰

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

吉娃娃衝向火球車　只為救主人全..

想找朋友！柴柴發出小孩哭泣聲

歐告「玩具點點名」對到眼就咬回..

毛孩是她活著動力　狗園卻遭下毒

家傳怪聲　竟是「保育類嬌客」入..

我要吃肉！小橘闖廚房狂喵催飯

浪汪車禍癱瘓　見他竟奔懷裡撒嬌

媽被「家暴2次」不肖汪毫無悔意

「蹲下撿東西」惡狗超怕！　

最新影片

更多

沒白養！媽寶柴機場熱情迎接　飛撲討抱抱：好想泥～

小萌柴學下台階卻下巴著地　「屁屁朝上」滑行一臉懵爬起

喵皇爬媽祖頭頂...拔走頭套！ 網勸保重：夢到要被打屁股

呆萌阿金聽到吃飯秒竄頭！　太胖卡沙發旁邊黑貓看傻眼

萌貓洗澡動情狂啾美容師❤　媽閃瞎：是否要加時讓他們相處

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面