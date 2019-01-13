醉父放走「尖耳拉拉」277天　媽邊尋狗邊幫浪浪找到家

▲拉拉個性乖巧，卻不小心走失。（圖／「我的拉拉」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

彰化飼主謝小姐原本領養一隻白色米克斯「拉拉」，對這隻貼心乖巧的毛孩呵護備至，但是去年4月時卻因父親一時興起想讓狗狗自由活動而走失，至今已經277天。在這段日子裡，她試盡方法到處尋找、求助宗教信仰，雖然目前仍無好消息，但表示絕對不會放棄。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲拉拉屬於中小型犬，但是四肢修長。

謝小姐向《ETtoday寵物雲》提到，拉拉送養文中的照片，與她第一隻飼養的狗狗非常相似，很快就決定收編，「牠非常顧家，也很聽話乖巧，平常最喜歡在頂樓上太陽，還獨享一間木製的小屋子呢！」她回憶，汪汪最喜歡吃雞肉和番茄，做錯事情時還會心虛地開飛機耳道歉，讓人看了不捨責罵。

▲拉拉毛色米黃偏白，背部和耳朵顏色較黃。

謝小姐只要帶拉拉出門一定會記得使用牽繩，即使在自家葡萄園也不例外，沒想到那天父親微醺，想讓狗狗自由奔跑一下子，汪就此不曾回來，「為了尋找拉拉，原本很內向、不擅表達的我加入了60幾個社團，到處貼傳單、不斷拜託鄰居跟陌生人幫忙分享留意，還在半夜接到奇怪的電話騷擾。」

▲拉拉在家安心睡覺的模樣。

謝小姐坦承覺得曾經感到非常委屈，明明已經很保護了，為何還會發生這樣的事？但在轉念後，把挫折當成上天要她學習、克服的難關，「我在尋找拉拉的途中，遇見很多長相相似的狗狗，體會到台灣還有很多流浪動物需要幫助。」她看見動物們瘦得見骨、年紀小小就必須在外自食其力，出於不捨與愛伸出援手，並在許多熱心人士幫助之下順利送養，甚至救援並收編了另外一隻米克斯「奇奇」。

▲謝小姐也幫助其他浪浪找家，仍不放棄尋找拉拉。

謝小姐表示，自從毛孩不見之後，沒有一天停止思念與搜尋，僅管曾經被質疑「狗又不是什麼寶？有必要找成這樣嗎？」但是，她從沒想過放棄，「拉拉永遠是我的寶貝，絕對不可以辜負拉拉的愛與期待。我相信，牠一定還在某個地方等待著我，以及重逢的那一天。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



【協尋拉拉】

名字：拉拉

性別：母，已結紮，已植入晶片

體型：中小型，約10公斤，身長不到60公分

特徵：米黃色偏白（背部和耳朵顏色較深）、酒紅色鼻子、大片又大又尖的立耳、修長四肢、尾巴細長、偏瘦（吃不胖）、聽見垃圾車的聲音會唱歌、走失時戴著藍色項圈

個性：會坐下握手、坐機車，聽到「吃飯」和「吃點心」有反應

走失時間：2018/04/12，晚上約22:30後

走失地點：彰化縣埔心鄉

►►►若有看見類似犬隻，或有鄰居朋友在2018年4月後收養很像的狗狗，歡迎拍下照片後聯絡「我的拉拉」



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