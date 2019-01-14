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上百萬小黑點密布空中！　巴西天降驚悚「蜘蛛雨」

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國際中心／綜合報導

巴西東部米納斯吉拉斯地區近期有網友發現，天空佈滿「大批蜘蛛」的罕見畫面，就像在下一場「蜘蛛雨」，於是趕緊將此幕拍下上傳。當地居民表示，其實這種狀況並不罕見，是在炎熱潮濕的夏天會出現的典型現象。

據英國《衛報》（THE GUARDIAN）報導，網友JoãoPedroMartinelli Fonseca日前與家人前往聖保羅東北約250公里的一處農場旅遊，突然發現自己被一群「小黑點覆蓋」，仔細一看，才發現這些竟然全是蜘蛛，牠們爬在一個肉眼難以看見的「超大蜘蛛網」上，所以才會以為牠們漂浮在半空中。

對此，米納斯吉拉斯聯邦大學（University of Minas Gerais）的生物學教授阿達爾貝托多斯桑托斯（Adalberto dos Santos）表示，雖然這些蜘蛛看起來像是從天而降，但他們實際上是懸掛在一個巨大的蜘蛛網上捕捉獵物。他解釋，這些蜘蛛名為「parawixia bistriata」，是一種罕見的群居蜘蛛，牠們在白天會在樹叢中築巢；傍晚則會建造巨大的蜘蛛網，懸掛樹叢之間，最大寬度可達4公尺，厚度至3公尺，然後直到清晨再把一夜之間捕捉到的獵物全部吃掉，通常是小昆蟲，有時甚至是小鳥，到了晚上又開始循環結網捕食的動作。

多斯桑托斯強調，這些蜘蛛並不會產生對人類有害的毒液，牠們會幫人類吃掉在悶熱的早晚會出現的蒼蠅、蚊子等昆蟲。他也說，「這些蜘蛛對我們的益處遠遠超過害處」。

▲▼巴西天空驚降「蜘蛛雨」。（圖／翻攝自Facebook／Cecilia Juninho Fonseca）

▲巴西天空覆蓋滿滿的小黑點。（圖／翻攝自Facebook／Cecilia Juninho Fonseca）

關鍵字： 蜘蛛蜘蛛雨蜘蛛網天空

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