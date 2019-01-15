貓大盜「Kiwi」被抓包瞬間當機！　網被萌翻：真的傻眼貓咪

▲戴上頭套立刻當機的Kiwi，像是偷東西被當場抓到不敢動的「貓大盜」！（圖／網友Abbie授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者王喬／採訪報導

「桃園中壢一名貓大盜日前被警方逮捕時一臉傻眼......」網友Abbie日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」分享一段影片，三歲大的萌貓「Kiwi」被戴上小偷浴帽後瞬間定格一動也不動，左手停在半空中，圓滾滾的眼珠左右一直看，像極了偷東西結果被當場抓包的現行犯，模樣超級逗趣，短短一天就吸引上千名網友按讚！

Kiwi媽在受訪時提到，「頭套是之前去東京玩的時候買的，那天太無聊突然心血來潮又幫牠戴上，不僅戴的時候沒有抗拒，戴上以後還定格很久，大約有20秒左右！」後來Kiwi才自己努力把頭套扯下來，為了討好牠也趕緊餵牠吃零食。

▲▼平時個性傲嬌不太理人的Kiwi還是很萌的！

影片上傳後，許多網友被貓咪的反應萌翻，紛紛留言「等拿下來你就完蛋了！麥造！」、「這定格太可愛了」、「 抓到了！警察先生就是那隻貓」、「真的傻眼貓咪」、「 小偷被發現了」、「這假貓吧！騙不了我的！」「當機了」。

▲Kiwi家中還有一個貓玩伴「Sunny」。

▲Kiwi背上有一個可愛的腳印，是牠的專屬特徵。

▲Kiwi：在媽咪懷裡最幸福了～