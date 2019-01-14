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天空降黑雪？　巨大黑蜘蛛撒好撒滿

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國際中心／綜合報導

巴西南部米納斯吉拉斯州農村竟開始下起蜘蛛雨，一名網友上傳一段影片，可見一點一點的黑蜘蛛飄浮在空中，佈成一片灰白色的篩網’狀蜘蛛網，而蜘蛛在空中漫步的樣子，遠看又像是巨無霸且大量蒼蠅在停留在空中不肯離開的恐怖奇景。

網友上傳Youtube此段影片中，一開始以為是自家窗戶沒擦乾淨、窗邊吊著蜘蛛網才會有一點一點黑黑的，豈料近看才發現是外頭的天空有許多黑蜘蛛在空中飛一般，牠們全爬在一張精緻到肉眼難以看見的大蜘蛛網上，緩慢移動，像是在降黑雪。

▼巴西南部農村居民發現天空飄著蜘蛛雨的奇景。（圖／翻攝自Cecilia Juninho Fonseca臉書）

▼巴西西南部農村居民發現天空飄著蜘蛛雨的奇景。（圖／翻攝自Cecilia Juninho Fonseca臉書）

當地居民也有人見到此怪異景象，但他們卻不意外表示，因為此地區經常炎熱潮濕，因此這種蜘蛛長滿天的情況並不罕見。

巴西米納斯吉拉斯聯邦大學（University of Minas Gerais）生物學者多斯桑托斯（Adalberto dos Santos）解釋，這款蜘蛛稱Parawixia bistriata，是群居動物，又有，「Social Spider」社交蜘蛛之稱，尤其牠們會在晚上時聚集一起結出大片的蜘蛛網，掛在大型的樹木和灌木叢之間，寬度可達4公尺、厚度厚達3公尺。

牠們也會在清晨把半夜捕捉到的昆蟲甚至是小型鳥類吃掉，接下來的時間都躲藏在樹叢植物間，直到晚上再出現繼續結網捕食等工作。

多斯桑托斯還說，其實人類不需要害怕這類蜘蛛，因為牠們無害，還能阻擋蚊蟲的侵擾，益處遠遠大於害處，完全不需要擔心。

關鍵字： 巴西蜘蛛天空蜘蛛網Adalberto dos Santos

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