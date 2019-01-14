北台灣最大「寵物年貨大街」在新莊　超夯罐罐福袋限量100組

▲東森寵物雲年貨大街。（圖／記者王語薇攝，下同。）



記者謝侑霖／採訪報導

讓毛小孩也吃飽穿暖好過年！距離春節不到一個月，不少人已經在研究新的年菜、年貨，許多爸爸媽媽也想幫毛小孩準備新衣和大餐，東森寵物雲新莊店寵物「年貨大街」開張，食衣住行全面商品大特價，還有知名品牌推出貓咪點心福袋，限量100組，買到賺到過好年。

▼福袋內含罐頭、肉泥和寵物抱枕。

吃年夜飯、返鄉、走春等等都是過年的傳統習俗，東森寵物雲期許毛小孩能夠融入人們的生活，因此特地尋找創意、設計優良的生活用品，讓牠們可以融入年節活動，不用拜託親友照顧或是送到寵物旅館，一起開心享受美好的春節。

【平安返鄉去】

年節返鄉要讓毛小孩平安、舒適地享受旅程，東森寵物雲展示大量不同功能、造型的寵物背包，可以根據個別需求進行挑選，如果想要自駕開車，也有寵物專用的安全帶和坐墊，不僅安全又可以保護心愛的車子不被狗狗貓貓破壞，當然路上餓了也有各種鮮食包、罐罐可以享用，怕天氣冷也可以穿件衣服，萬事具備就可以安心出發囉！

▼無論是衣服、坐墊還是小屋都可以讓毛小孩在旅途中更加舒適。



【過年吃飽飽】

除了讓毛小孩吃得開心，吃得健康也很重要，東森寵物雲今年特地將寵物零食擺設成年貨大街的造型，不僅種類豐富、全面特價，還有健康食品、超值點心福袋，過年團圓吃大餐，也別忘了毛小孩那份喔！

▼毛小孩專屬年貨。

【走春趴趴走】

趁了連續假期出外走走散心，感受春天的氣息，當然也可以帶毛小孩一起出門，除了基本的牽繩外，寵物雲也推薦使用推車、「禮貌帶」和水壺等方便的用具。寵物推車其實相當多變，大型的推車可以讓狗狗輕鬆躺在裡面休息，貓咪用也有特別的全罩式設計，減少不常出門的恐懼感，甚至有的推車也設計成可以變成嬰兒車，相當經濟實惠。

▼寵物推車設計越來越多功能。（圖／ETtoday）



毛小孩在外上廁所常是爸爸媽媽需要注意的重點，除了尿布以外，也有「禮貌帶」可以選擇，不會包住屁股，但可以阻止公的狗狗亂撒尿，外觀上也比尿布來得優雅。

▼禮貌帶外觀有繽紛的色彩。（圖／ETtoday）

出門運動量大，喝水相當重要，不過毛小孩喝的量難以預估，沒喝完的水一般都只能倒掉，特別帶碗出門也很麻煩，就有廠商設計可回收水壺，出水口就有凹槽可以讓毛小孩喝水，喝不完再流回儲水區，相當方便。

【養魚好運來】

新的一年都希望有好的發展，除了自己努力之外，有時候也要點運氣加持，就風水而言養魚是相當吉利的，無論是代表招財的金魚、象徵財源的水流，新的一年可以在辦公室或是住家養看看魚吧！

▼金魚象徵招財進寶、福壽雙全。

東森寵物雲新莊店除了有多樣化的魚種外，也提供組好造景的「招財風水缸」，並在年貨大街活動期間進行大特價，而店員也都非常了解魚類生態和照顧重點，新手入門也完全不用擔心！

▼不會設缸沒關係，東森寵物雲直接幫你準備好！

東森寵物雲年貨大街

年貨大街地點：ETtoday東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號，ikea對面）

年貨大街時間：即日起至2月28日

營業時間：上午11：00至晚上22：00

電話:02-2996-0026