調皮媽狂喊：爸爸回來了！　袋鼠柴「門口折手」迎接超爆笑

寵物小組／綜合報導

柴犬、袋鼠傻傻分不清。日前一名飼主分享家裡的赤柴「笑克」迎接的姿勢非常異次元，這天她在房間裡狂喊「爸爸要回來了！」圖鼠聽見之後突然化身成「袋鼠柴」，折手手坐在門口準備接駕，新奇的模樣被分享出來之後，笑翻許多網友。

▲▼接受到爸爸要回家的資訊，馬上衝到門口折手迎接。



影片中，笑克聽到調皮的馬麻大喊，「爸爸要回來惹～」馬上激動起身，從床上跑到門口學袋鼠兩腳站立，前腳折起來放胸口，眼巴巴的盯著門外，都快變成望爸石，見到愛人遲遲未出現，才收起「迎接陣形」。

飼主笑說，家裡總共飼養3隻毛小孩，其中赤柴「笑克」和黑柴「圖鼠」經常在家裡上演後宮爭寵的戲碼，某次吵架中還把夾在裝中間的小黑狗當成出氣筒，笑翻無數人。每當爸爸要回家時，小黑和圖鼠喜歡亂叫引起注意，笑克則是擺出袋鼠魂上身的姿態，興奮的床上蹦跳，再到門口折手迎接，特殊的姿勢每次都讓她哭笑不得。

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這段影片分享到柴犬社團，網友紛紛被笑克的姿勢給融化，留言笑說，「被柴犬耽誤的袋鼠」、「這是什麼神秘儀式XD」、「想把最可愛的一面讓爸爸一看門就看到～」、「傳說中的特殊指令」、「是不是因為手太短？」、「柴犬的異次元好狂」、「好可愛喔，再幹嘛啦哈哈哈哈哈哈」。

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