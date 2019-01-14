永和「黑喉巨蜥」鬧翹家偷鑽窗戶！　跑到公寓串門子

▲永和網友凌晨2點在住家公寓發現大蜥蜴。（圖／翻攝自臉書）

寵物小組／綜合報導

一名網友在今天（14日）在臉書社團「我是永和人」發文，凌晨2點竟在公寓發現一隻大蜥蜴，四處檢查卻發現每戶都緊閉門窗，不知道牠從哪兒跑出來的？幸好，飼主發現寵物不見後，迅速通報動保處、聯絡原PO，現已將小動物帶回家。新北市動保處向本報表示，若民眾發現類似情況，切記要立刻通報相關單位。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友突然在住家那層樓發現大蜥蜴，只好PO文求助，「不管牠，明早第一個出門的鄰居應該會嚇死。請問我該……？」留言引起熱烈討論，幸好飼主本人也看到了，解釋寵物是從廁所的窗戶爬出，他下班時沒有注意到，「昨晚還一度覺得房間好安靜……。」除了擔心寶貝安全之外，也頻頻向大家致歉，表示下次會更注意。

▲黑喉巨蜥從廁所窗戶偷鑽出去翹家。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，今天下午3點多左右，飼主已經拿著照片比對、領回巨蜥，「他說，這隻母的黑喉巨蜥是去年6月份左右朋友給的，取名叫阿美，精神狀況非常好。」同時也提醒，蜥蜴雖屬寵物，但也是外來種，因此千萬不能放任在戶外到處跑，若是遇到這樣的情形，一定要趕快通報。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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