僅存的都給牠！流浪漢包剩飯「蹲地餵浪汪」　背影感動上千人

▲一名流浪漢將找來的食物全部給狗狗吃。（圖／翻攝自North District 北區臉書社團）

寵物小組／綜合報導

知道流浪的生活不好過，才更要幫助牠。香港有名網友分享一張暖心照片，這天他到上水石湖墟附近看到一名流浪漢正在垃圾桶翻找食物，一一打包放進袋子，隨後轉身蹲在地板，將僅存的食物全部餵給流浪狗，超暖的行徑感動千名網友。

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該名網友在臉書社團「North District 北區」分享照片，他在13日到達上水石湖墟，看見一名銀髮的流浪漢正從垃圾桶找出能吃的東西，再用塑膠袋裝起來，為得不是填飽自己的肚子，而是要給2隻流浪狗吃。原PO上前找他閒聊，對方表示，「自己還有3隻流浪狗要餵，因為狗飼料實在太貴了買不起，所以還在找更多的食物」，讓牠們免於挨餓。

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原PO得知後相當感動，留下100元港幣（台幣約3900元）請老人家也買些食物過冬，自己留下些許零錢坐車回家，同時也發文希望附近的街坊如果遇到他，「可以的話，幫忙請他們吃點東西」。

這張照片貼出來後引起許多熱烈討論，許多網友紛紛留言大讚流浪漢的暖舉，「他自己生活也不容易，還願意分給流浪狗」、「因為有過一樣的經歷，所以更知道流浪的苦」、「那附近有許多老人都從垃圾桶找食物吃」、「收到，遇到一定會幫忙」、「謝謝樓主願意伸出援手」、「今日最暖心的畫面」、「老人家的背影好帥」。

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