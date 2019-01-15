雙眼感染切除！牠看不見反而大解脫　被收編成「最時髦無眼貓」

▲ 卡祖能像一般的貓咪一樣正常行走。（圖／翻攝自臉書／blindkazou，下同）

國際中心／綜合報導

來自奧地利的卡祖（Kazou）是一隻沒有眼睛的貓咪，但牠遇到很好的主人，也懂得如何享受貓生。牠還是8周大的幼貓時就被奧地利當地動物救援組織發現，身體狀況非常糟糕，一隻眼睛嚴重感染。牠的中繼媽媽試圖挽救，但最後還是不得不動手術切除卡祖的雙眼，並將上下眼瞼縫合在一起，以防止感染。

2014年11月，卡祖被中繼媽媽的朋友莎賓（Sabine Fallend）收養。莎賓接受英國媒體Metro訪問時表示，「我一開始很擔心牠的殘疾，但當我看見牠時，所有的恐懼和擔心都消失了。我和丈夫決定收養牠，等牠康復就搬來和我們一起住。」

▲▼ 卡祖被人發現時，眼睛已經嚴重感染，只好進行切除手術。

中繼媽媽告訴莎賓，卡祖本來是一隻非常安靜的貓咪，但當牠動了眼睛手術以後，就變得很活潑且「時髦」。莎賓解釋，「摘掉眼睛對牠來說是一種解脫，所有的痛苦都消失了，於是牠開始『綻放』。我猜測，牠的視力一直不很好，從小帶著這種缺陷長大，所以沒有什麽是牠做不到的。」

但莎賓也提到，卡祖和其他貓咪唯一的不同在下坡的時候，牠需要用前爪摸點什麽東西，才能找到下坡的路；因為巨大、奇怪的噪音而感到有壓力的時候，牠也很難在很多物體間找到正確的方向。但撇開這些小小的不便，4歲的卡祖是一隻懂得擁抱生活的貓。

卡祖很有自信，清楚知道自己想要什麼、不想要什麼，而且很好奇，喜歡探索和學習新事物，還有點固執、有點時髦，但因此更加可愛迷人。莎賓也教會牠一些技巧，例如擊掌、旋轉、裝死、翻身、站起來等等，「卡祖熱愛訓練，每天到了練習時間都會提醒我；牠大概會20種才藝。」莎賓還為牠拍攝一系列美照並做成年曆，再將收入捐給動保團體。

莎賓為卡祖開了一個臉書粉絲專頁，分享牠的日常生活和照片，希望藉此幫助其他動物。莎賓說明，「牠鼓舞了很多人，當然也鼓舞了我。牠對我的生活和思考模式有很大的影響，這也是我創這個粉專、一直談論他的原因。我希望有一天，卡祖能夠成為那些有特殊需求的動物的大使，告訴全世界牠們有多棒，以及牠們為此付出多少，這是牠們應得的機會。」