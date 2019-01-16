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衝業績保捐款入賬！韓動保團體撲殺230狗狗謊稱：已被領養

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▲▼國際人道對待動物協會（Humane Society International）和南韓原州一家狗肉養殖場簽訂協議，向養殖場提供補助金，換取這些狗狗的自由。圖中的狗狗原本待在原州狗肉養殖場，現已被救出。（圖／達志影像／美聯社）

▲維護地球動物權益協會從狗肉繁殖場救出大量狗狗，但卻背地裡撲殺犬隻。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

南韓動物保護團體龍頭「維護地球動物權益協會（Coexistence of Animal Rights on Earth,CARE）」以從肉狗繁殖場救出犬隻聞名，連總統文在寅日前也透過該組織領養狗狗，使其聲名大噪，各界捐款也源源不絕。然而CARE近日卻被爆出，雖然長期以來對外聲稱絕不撲殺犬隻，但事實上卻秘密撲殺了230多隻狗狗後，再將其登記為「已領養」，其中只有10%患有絕症，大部分都是體型較大的狗狗。

根據《韓民族日報》報導，由於收容所空間不足，CARE的負責人朴昭妍祕密的將組織救援出的230多隻狗狗撲殺，並在網站上登記為已領養，欺騙捐款者。事實上，朴昭妍撲殺的犬隻數量幾乎等同於同期CARE救出的狗狗的25%，數量十分驚人。

▲▼國際人道對待動物協會（Humane Society International）從南韓狗肉養殖場中救出多條狗狗，目前所有狗狗都已被美國人收養。圖為國際人道對待動物協會的狗狗看著被拯救的同伴。（圖／達志影像／美聯社）

CARE向來聲稱，即使沒辦法替拯救出的狗狗媒合到新主人，也不會將其撲殺，藉此博得捐款者信任，並持續獲得捐款以利該組織執行後續救援任務。但朴昭妍卻不顧組織空間不足，一味的只想救更多狗狗，最後卻又因沒有多餘空間飼養，在狗狗進入收容所的7到10天內，將體型較大「比較占空間」的狗狗撲殺。為了不讓捐款斷源，她更同時在網站上登記為已領養，並將安樂死費用登記為醫療費用。

朴昭妍稱，因為救援任務爆增，才會在2015年以來，撲殺「部分」、「無可避免」的狗狗。她強調，只有具有攻擊性無法與其他狗狗相處或是患有絕症才會被撲殺，且在此之前，協會都會先提供積極的治療。但卻被CARE員工踢爆，這些被撲殺的狗狗只有10%是患有絕症，剩下的都是因為體型太大，被朴昭妍嫌太占空間。

關鍵字： 動保團體撲殺日韓要聞

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