汪誤踩油門555萬露營車「倒入水庫」　爸臉垮心跟著沉下去

座位上的汪是乖寶寶,趴在地上的Bodi一臉心虛。(圖/翻攝自Eric Jackson)



寵物小組/綜合報導

美國德州54歲的Eric Jackson帶著2歲大麥町犬Bodi去釣魚,沒想到Bodi誤踩油門,將11.5公尺長的露營車開進水庫裡,Eric Jackson傻眼衝回車內想挽救卻以為時已晚,最後價值555萬的車一大半沉入水中,只能靠拖吊車拉出來,而肇事汪似乎也知道自己闖了大禍。

Eric Jackson熱愛釣魚,當地時間12日他帶著Bodi到薩姆雷本水庫為即將到來的釣魚大賽練習,他將Bodi留在車上,自己將船從露營車上卸下,並到水裡做準備,沒想到回頭一看,11.5公尺的露營車竟然正在往水裡倒車,他趕緊衝回車上想阻止這一切,然而為時已晚,水已經滲進車裡,車屁股也泡進水中。