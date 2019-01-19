退休服務犬暖陪20分鐘　怕狗尿布妹獻上愛的親親感動媽

寵物小組／綜合報導

國外一個小女孩很怕狗，但媽媽在社群媒體Reddit上曬出一張照片，只見妹妹坐在地上，在汪汪額頭上深深一吻，原來這隻狗狗安安靜靜地陪了妹妹超過20分鐘，成功讓妹妹卸下心防。

Reddit網友@DeeToTheWee表示，女兒只要遇到狗就會很緊張，直到遇到這隻溫柔的大塊頭。圖片中，還在穿尿布的小女孩捧著拉布拉多犬的頭，深深在眉心親了一口，溫馨的模樣令人難以相信這個小女孩原本很怕狗。

@DeeToTheWee提到，這隻狗狗乖乖地趴在地上，任女兒親近超過20分鐘，也是因為這樣女兒不再恐懼，最後又抱又親捨不得離開，她感性地說，「謝謝這隻棒狗狗，讓我女兒對狗從害怕變成喜愛。」