退休服務犬暖陪20分鐘　怕狗尿布妹獻上愛的親親感動媽

My daughter was nervous around dogs, and then she met this guy. He let her love all over him for 20 minutes and afterwards, her fear was gone. Thank you, sweet boy, for making her into the dog lover she is! from r/aww
寵物小組／綜合報導
國外一個小女孩很怕狗，但媽媽在社群媒體Reddit上曬出一張照片，只見妹妹坐在地上，在汪汪額頭上深深一吻，原來這隻狗狗安安靜靜地陪了妹妹超過20分鐘，成功讓妹妹卸下心防。
Reddit網友@DeeToTheWee表示，女兒只要遇到狗就會很緊張，直到遇到這隻溫柔的大塊頭。圖片中，還在穿尿布的小女孩捧著拉布拉多犬的頭，深深在眉心親了一口，溫馨的模樣令人難以相信這個小女孩原本很怕狗。
@DeeToTheWee提到，這隻狗狗乖乖地趴在地上，任女兒親近超過20分鐘，也是因為這樣女兒不再恐懼，最後又抱又親捨不得離開，她感性地說，「謝謝這隻棒狗狗，讓我女兒對狗從害怕變成喜愛。」
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許多網友對這張照片感到很窩心，但也有人擔心小朋友和狗狗的嘴巴那麼接近，其實很危險。@DeeToTheWee表示認同網友的擔心，未來一定會教導女兒摸狗狗前一定先詢問主人，「我知道有些狗狗不喜歡小孩。」她也說明，這隻汪汪原本是隻服務犬，所以性格很溫和，在主人同意下才讓女兒和狗狗互動，「我也跟女兒說服務犬在工作時不能打擾，其實這點大人也很難做到，畢竟牠們那麼可愛，不過還是一定要忍住。」
許多網友對這張照片感到很窩心，但也有人擔心小朋友和狗狗的嘴巴那麼接近，其實很危險。@DeeToTheWee表示認同網友的擔心，未來一定會教導女兒摸狗狗前一定先詢問主人，「我知道有些狗狗不喜歡小孩。」她也說明，這隻汪汪原本是隻服務犬，所以性格很溫和，在主人同意下才讓女兒和狗狗互動，「我也跟女兒說服務犬在工作時不能打擾，其實這點大人也很難做到，畢竟牠們那麼可愛，不過還是一定要忍住。」