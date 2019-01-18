米克斯吃飼料「醉倒」空碗旁！爸傻眼：吃個東西有這麼懶？

▲汪星人：吃飽就是要睡覺啊？不然要幹嘛？（圖／網友麥家榮提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

有沒有這麼懶呀！嘉義縣鹿草鄉有隻4歲大的米克斯「黑糖」，牠對於飼料「愛吃不吃」，常常吃一吃就突然醉倒在旁邊。只見牠慵懶曬太陽的模樣超可愛，被爸爸笑說，吃個東西有這麼懶嗎？

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

這天黑糖又到了吃飯時間，爸爸看牠一下吃、一下不吃，假裝拿掃把要把飯飯掃走！這時，黑糖就會努力護著飼料，趴著「努力吃光光」，吃一吃就逐漸舒服睡去，空碗就這樣直挺挺地立著，剛好幫自己遮太陽。

爸爸開玩笑地說，「果然什麼主人養什麼狗...跟我一樣懶惰！哈哈哈。」同時也提到，黑糖很溫馴、很愛吃，「常常吃飽飯就不動，也常常把我的腳當成豬腳在咬...。」

▲黑糖最喜歡玩「你丟我撿」，愛叼著球球找爸爸扔。

▲愛咬臭襪子的黑糖。



爸爸將黑糖懶惰的行徑分享至米克斯社團，網友看完紛紛留言，「這是...面部防曬嗎XD」、「那一鍋應該是燒酒雞，醉了」、「躺著吃 只需要嘴巴動 還可順便日光浴 真懂享受啊XD」、「自己的飯飯自己顧」、「蛋黃哥模式而已，沒事」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精彩影音：