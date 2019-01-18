你們都誤會朕了！5件常被誤解的貓咪真相　翻肚肚≠討摸摸

寵物小組／綜合報導

「貓：你們大家都朕誤會了！」粉專《好味小姐 Lady Flavor》分享一則短片，內容是蒐集五大常被誤解的貓咪行為。裡面介紹多種人類自以為式的想法，例如摸貓摸到一半，牠突然翻肚肚，這時奴才肯定以為「一定要我摸肚肚啦」，如果你是這樣想的話...那就大錯特錯啦！

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好味小姐在片中表示，如果貓貓沒事就翻肚倒地，只是想表達「牠對你的信任」。如果是手手摸一摸，忽然翻肚肚，那就代表「不想要給你摸」，會打開肚子是想把「被摸的地方」給藏起來，假如奴才再繼續摸可能就會被揍喔！

第二，貓貓搖尾巴代表開心？錯！此行為跟狗狗大相反！好味小姐說，「貓咪快速擺動尾巴，其實是牠心情不好，或是正在不耐煩的生氣中喔！但是如果豎起尾巴，直直的往你走過來，不是要攻擊的意思，而是想要找你玩，很開心、很喜歡你的意思！」

第三，對著貓貓深情對望，可以表達愛意？好味小姐提醒，如果長時間盯著貓咪看，其實是在挑釁牠。「如果主子覺得有點壓力，會將眼神或頭挪開，若變成瞇瞇眼的話，表示要出手打人了。」

第四點是大家看到貓咪歪歪頭，當下直覺反應是「好可愛～一定是在裝萌啦」，答案當然不是在耍Q，而是貓貓如果感到困惑，會自動歪著頭，心想「既然正著看不懂，那我歪頭、換個角度看，搞不好就會看懂喔。」

最後來到第五點迷思，「貓貓埋沙，一定是因為食物跟便便一樣臭」。好味小姐說，「大部分的貓咪埋沙，都不是嫌棄食物臭臭，而是牠現在還不想吃，想要先『藏起來』，等等再吃。」同時也提到，愛貓「短褲」則是埋完沙之後，還會反覆回去聞，檢查看是否埋好，「那這種情況就是真心覺得東西很臭啦～」！

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