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害羞喵哥「排斥→主動靠近」　白手套放寶寶身上：鏟屎官面試通過

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▲貓咪喵喵。（圖／網友派小媛授權提供）

喵：你的未來由我守護！

實習記者劉芊妤／採訪報導

北鼻守護者！來自台北的貓咪「喵喵」個性害羞慢熟，ㄧ開始很排斥寶寶，每次都遠遠觀望小主人。這天馬麻派小媛把弟弟哄睡後，突然發現意外訪客「喵喵」跳上來，用嚴肅又溫柔的眼神觀察寶寶，彷彿在面試未來的鏟屎官，讓她感動直呼，「這是喵喵第一次靠近弟弟。」

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▲貓咪喵喵。（圖／網友派小媛授權提供）

▲喵：讓我看看新來的小奴才。

派小媛提到，「喵喵個性害臊，對牠來說寶寶是陌生人，以前牠會跟我進房睡覺，也因為弟弟的關係，有好一陣子都不進來，但這次的轉變，讓我格外感動，一直重複看這難得的照片。」

照片中，喵喵坐在寶寶旁邊，並用圓滾滾的眼睛看著以後要保護的小主人，彷彿是說，「以後我來罩你」，最後還伸出白手套放在弟弟身上，像是認證未來的鏟屎官，這溫馨畫面持續了5分鐘，也是喵喵離弟弟最近的一次。現在喵喵聽到小主人的哭聲，會第一個跑過來關心，還會焦慮地來回走動，直到孩子安靜下來，牠才放心離開。

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▲貓咪喵喵。（圖／網友派小媛授權提供）

護主的心百分百啊！

影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」已累積7000多個按讚數，許多網友看完照片直呼療癒，還有人留言表示，「端詳新奴才」、「好美的畫面！」、「橘貓守護寶寶」、「溫暖的貓哥哥」、「喵喵：這個孩子我罩的」、「守護小鏟屎官」、「觀察一下新的小奴才」、「鏟屎官認證儀式嗎XD」。

▲貓咪喵喵。（圖／網友派小媛授權提供）

汪：偶會陪你一起長大。

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關鍵字： 貓咪喵喵寶寶鏟屎官

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