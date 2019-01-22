8種適合新手養的魚　1500元就能在家打造「療癒水族箱」

▲魚也是可愛的寵物。（圖／記者王語薇攝，下同。）

記者謝侑霖／採訪報導

養寵物的人越來越多，在這個生活步調緊湊的社會，回到家有毛小孩療癒真得很棒，不過最多人養的貓咪、狗狗是需要付出相當大的時間和空間的，家裡狀況不一定能夠滿足，其實養「魚」也是一個不錯的選擇，靜靜地看著牠們悠游，可以讓疲憊的心靈獲得沉靜，而且成本其實不高，也不會有吵鬧的問題，是小資族和辦公室的好選擇！

▼孔雀魚是許多人養魚的開始。



東森寵物雲介紹幾種適合新手的魚種，最普遍的就是「孔雀魚」，牠們生存力強、繁殖力強，而且1個月到3個月的時間就會生一胎，如果新缸買魚，可以挑肚子黑黑的母魚，通常很快就生了，很多人養魚喜歡享受生小魚的過程，也有學校或家庭用孔雀魚來做生命教育。

孔雀魚公魚顏色比較鮮豔，尾巴比較大，母魚則比較透明，尾巴較小，一般孔雀魚算是混種的「米克思」，越純的品種或是比賽級孔雀魚的魚尾角度會更大、色澤更為漂亮。

▼色澤更單純的孔雀魚。

由於孔雀魚繁殖力強，通常都會遇到生小魚的狀況，東森寵物雲建議，照顧上可以準備繁殖盒，讓小魚出生後有安全的環境生長，因為魚屬於低等動物，無法分辨小魚和飼料的差別，很可能會誤食，不過如果沒有要讓魚繁殖的打算，可以選擇全部都飼養公魚，整體顏色也很鮮豔。

其他適合新手的魚種還有球魚、天鵝魚、鬥魚、金魚、斑馬魚、彩兔魚等等，鬥魚生存力很強，而且色彩豐富，還有人工栽培飼養出特別的品種「龍鱗PK」，鱗片比較大，有龍魚那種龍鱗的感覺，因此相當討喜。

▼多種顏色的天鵝魚。



▼粉紅斑馬有夢幻的感覺。



▼可愛的金魚。



▼冠尾鬥魚尾巴如雞冠而得名。



▼龍鱗PK有龍魚的影子。（圖／ETtoday）



彩兔魚其實和台灣原生種的蓋斑鬥魚是同祖先，不過台灣的屬於保育類，不得販賣和飼養，因此市面上都是進口泰國彩兔，牠們也不像鬥魚一樣愛打架，飼養起來比較安心。

▼彩兔魚和蓋斑鬥魚外觀上有點相似。（圖／ETtoday）

新手入門養魚，大至上要準備空缸、電燈、過濾器、底沙和加熱器，水草其實不一定必要，只是會讓環境更為自然，如果想要同時養魚又種水草，需要注意酸鹼性的問題，因為水草會行光合作用後會產生酸性物質，酸性水適合孔雀魚或是燈科魚，如果是適合鹼性水的魚種，造景上則偏以石頭為主。

▼整組的招財風水缸。

東森寵物雲新莊店因應新年到來，推出組好的888招財風水缸，1000元以內幫你搞定水族造景，如果想要打造自己喜歡的魚種適合的水缸，店員也會從無到有協助設計，1500元內完成一個水族箱不是夢！養魚在風水上具有招財的意義，放在家中也相當療癒，家裡沒辦法養貓養狗的話，也可以考慮看看喔！