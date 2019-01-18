家裡驚見變種「海狗基」！　抖翹臀狂頂氣球萌翻網友

▲汪：叫我水中蛟基！（圖／網友張先生授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

原來是海狗？平時活潑愛玩的桃園柯基犬「Kobe」，這天發現了一個新玩具，當把拔將灌好的氣球丟給牠時，牠竟然主動用鼻子狂頂，想辦法不讓它落地，甚至獨自玩得不亦樂乎，家人看了後馬上把畫面錄下，同時也發現毛寶貝頓時就像一隻小海狗，非常療癒呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

爸爸笑說，今年3歲的Kobe是個非常愛玩的小朋友，平常除了狗狗玩具之外，就連保特瓶蓋也能讓牠玩一整天。這天家人不經意地將氣球丟給Kobe，卻發現聰明的毛孩竟然知道要讓氣球保持在空中，開心地用鼻子狂頂不讓它落地，這時可以看到玩嗨的Kobe屁屁隨之搖擺，畫面讓人直呼好萌啊！

▲Kobe：人家臉這麼可愛，別只看屁屁啦！

總是調皮搗蛋的Kobe和其他狗狗一樣，舉凡咬垃圾桶、報紙等等都沒少做過，但牠是個非常愛笑的汪星人，只要一笑就能馬上融化家人。除此之外，Kobe狗生最喜歡的事就是游泳，只要看到泳池或池塘，就會忍不住跳進去玩水乘涼，還露出一臉幸福的笑容，彷彿是牠狗生中最享受的一刻。

影片上傳至臉書社團「柯基會社」後，網友們看了紛紛被融化表示，「有海狗！」、「好厲害喔怎麼教的！」、「可以出去表演賺罐罐了」、「超可愛～」、「一顆氣球就玩的這麼開心，那都可以不用花大錢買玩具球了呢」、「別人家的毛孩，從沒讓我失望過～」、「我家的只會咬爆」、「我也用來給我家的狗玩玩看」、「猴腮雷啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Kobe只要看到水就忍不住跳進去乘涼。

▲身為一個稱職的網帥，迷人的笑容是必須的。

▼影片為網友張先生授權提供

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