捕手柴神準接住「快速直球」　網：明星賽等級！還會拉進好球帶

▲無論什麼球種都難不倒我！（影／網友陳芸柔授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

職業棒球隊都要找你簽約了！柴犬「一路」喜歡玩傳接球，平常酷酷又不愛理人的牠，唯獨聽到玩球，才會熱情有活力。這天網友陳芸柔和汪汪玩起投捕手遊戲，起初只是簡單的拋物線傳球，後來飼主決定改投快速直球，沒想到一路竟精準接住，讓一旁拍攝的朋友直呼，「不可思議。」

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▲汪：叫我捕手柴。

陳芸柔表示，「一開始和一路玩傳球，不覺得稀奇厲害，直到主人示範70公里快速直球後，才佩服汪汪接球技巧。」影片中可以看到，柴柴蓄勢待發，雙眼緊盯前方，認真的模樣彷彿真的在比賽一樣，下一秒投手奮力投出快速直球，汪汪不但沒有害怕逃開，反而「快狠準」地接住，讓原本替補手「一路」捏冷汗的觀眾，都被牠神乎其技的本領給驚呆。

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▲聽到要玩球就笑開懷。

影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」，許多網友被汪汪精彩美技給吸引，紛紛在底下留言表示，「棒球隊雇用牠好了」、「會讓人不斷重複看XD」、「還會拉手套進好球帶，這一定是明星賽等級的」、「太神準了啦！」、「狗捕手欸」、「哇！還會偷好球，職業球隊有你就夠了」、「最佳捕手」、「準備送上甲子園」。

▲沒有玩球時就變成憂鬱柴。



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