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功夫熊貓係金ㄟ！爭地盤爆貓熊大戰 伺養員用蘋果擺平

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▲兩隻貓熊打架打得正起勁，全沒把人話聽在耳裡。（圖／翻攝自大陸網站)

「奇果」(右)對「星光」又打又咬，絲毫不聽飼養員的勸架。（圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

大陸國寶貓熊(熊貓)在多數人心目中的印象是憨憨的、可大愛的。但沒想到牠們打起來架挺兇狠。有遊客周二(15日)在成都大熊貓繁育研究基地拍到兩隻貓熊「大打出手」。

所幸很快就有飼養員跑過來「勸架」。最終用一籃蘋果(是吃的蘋果，不是蘋果手機)才擺平了牠們」。 據現場的一名熊貓說，

發生衝突的原因據說可能是為了爭地盤(但也有人是為了爭吃的）。反正就是打起來了。 旁邊還有一個熊貓迷在不斷呼喊：「快停手，快停手！」，但兩隻貓熊打得正起勁，全沒把人話聽在耳裡。

飼養員很快就跑過來「勸架」。他提著一籃水果，呼喊兩隻熊貓的名字，叫牠們休兵。但「功夫熊貓」不是演假的，牠們愈打愈激烈，似乎非要分出個勝負不可。

不過雖說是打架，實際上是落下風的貓熊「星光」慘遭對手「奇果」修理，看見「星光」被打得唉唉叫，讓飼養員看得得既心疼又焦急。 眼見用說的沒效，飼養員於是用竹竿把藍子裡的蘋果，給大貓熊一「人」發了一個。一群大貓熊霹靂啪啦就把蘋果給啃光了，「戰火」立時煙消雲散 。

據了解，有些貓熊有比較強的領地意識，加上可能為了搶東西吃，所以才引發這場「貓熊大戰」。飼養員後來表示，經檢查後發現貓熊們並沒有受傷，經大夥討論後，決定讓幾隻貓熊「分居」，讓牠們有一個適合自己生長的環境。

有資深貓熊迷爆料說：「奇果」本來只銀另一隻貓熊「園滿」一起生活。約一個月前，園方安3隻大貓熊「梅蘭」、「和風」及「星光」搬進來住，「奇果」可能認為領地被侵犯，才會跟「星光」起衝突。

據了解，「奇果」及「星光」今年兩歲半，已經有領地意識。影片請看這裡

關鍵字： 暖暖靚靚大貓熊興興

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