一起來萌吧！金正恩送的豐山犬產下6個寶 青瓦台PO照

▲▼韓國青瓦台官方推特公布了6隻小豐山犬的近況。(圖／青瓦台推特)

國際中心／綜合報導 今年11月初，北韓最高領導人金正恩送給南韓的一對豐山犬產下了6隻「愛情結晶」 。周二(12月25日)，韓國青瓦台官方推特發布了系列照片，公開這幾隻小狗的近況。

青瓦台在25日的推文裡說：「6隻小狗過得很好。牠們一暝一大寸，現在可以在青瓦台官邸前的草坪上奔跑了。小白牙也長得很好。但可能是要換牙了，牠們現在喜歡咬指甲。」

今年9月，南韓總統文在寅跟北韓最高領導人金正恩在平壤舉行「文金會」後，金正恩將一對豐山犬作爲國禮送給南韓。當中的雌犬叫「小熊」、雄性叫「松江」。

9月27日，牠們被送抵南韓，接受了檢疫。北韓方面甚至附贈了3公斤飼料。10月2日，這對豐山犬正式住進青瓦台。 今年11月12日，文在寅在社群媒體上發文說：「11月9日淩晨，金正恩委員長送給我國的禮物的豐山犬小熊生下了6隻小寶寶。都是白色，所有寶寶都很健康。」文在寅同時說：「當時禮物如今增加了6隻，真是有福氣。希望南北韓韓關係也能如此。」

豐山犬是一種知名獵犬，主要産自北韓。2000年南北韓領袖會談時，北韓就曾經 贈送豐山犬給南韓。

▲南韓總統文在寅夫婦與6隻小豐山犬。(圖／青瓦台推特)

▲文在寅與雄犬「松江」。(圖／青瓦台推特)

▲雌犬「小熊」。(圖／青瓦台推特)