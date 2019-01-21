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毛孩SPA超級萌！　解婕翎快閃大直ATT一起「好好愛毛孩」

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寵物小組／綜合報導

寵物雲商店大來賓即將登場！本集「RUN新聞」將邀請解婕翎與節目主持人熊熊、代班主持人坤達一起到「東森寵物雲」大直ATT概念館同樂，學習幫寵物SPA水療美容，1月21日（星期一）下午5點，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團或App。另外， 東森寵物雲為期七天的「天天抽機票X天天拿紅包」快閃活動將在1月23日登場，到門市消費滿666元即可獲得抽獎資格，最大獎為東京雙人來回機票，陪你準備一份溫暖的新年禮物寵愛毛寶貝！
▲東森寵物雲送你出國玩！　消費滿666抽東京來回機票。（圖／ETtoday）

▲東森寵物雲送你出國玩！（圖／ETtoday）

東森寵物雲概念館位於ATT大直店的三樓，店裡除了洗澡與造型設計，還有替毛孩精油按摩、SPA舒壓和皮毛健康管理的服務，有認真與專業的技術服務，細心呵護您家寶貝的皮毛健康。目前還有大直店限定優惠，只要憑ATT大直店自然美SPA課程消費發票，或是東森寵物雲ATT概念館消費寵物美容水療發票，就能享有指定優惠3.7折起，寵愛毛孩的同時，也要對自己好一點！

本周「RUN新聞」邀請解婕翎一起好好愛！女神解婕翎與主持人熊熊、代班主持人坤達將快閃現身ATT 4 Recharge「ETtoday寵物雲」一起好好愛毛小孩！喜歡婕翎的網友歡迎1月21日下午五點鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團&App，看直播還有機會獲得寵物SPA體驗券喔！

▲大直ATT概念店寵物美容、洗澡。（圖／王語薇攝）

▲柴：在這裡洗澡好舒服好開心喔，大家也一起來嘛～（圖／王語薇攝）

▲大直ATT概念店寵物美容、洗澡。（圖／王語薇攝）

▲國際教師級美容師Candy老師用心的和毛孩相處。（圖／王語薇攝）

▲▼ATT 4 Recharge開幕儀式,東森寵物雲概念館,寵物,毛孩。（圖／記者李毓康攝）

▲東森寵物雲大直ATT概念館。（圖／記者李毓康攝）

▲▼星光雲RUN新聞

▲東森寵物雲送你出國玩！　消費滿666抽東京來回機票。（圖／ETtoday）

更多詳情請上活動網站https://goo.gl/gVSPFf

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： RUN新聞解婕翎東森寵物雲

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