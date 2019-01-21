短腿貓第一次玩雪！舉手抓白點：東西呢？　疑惑看地板萌翻天

▲貓咪自己在雪地玩得好開心。（圖／翻攝自Marie-Eve Léger臉書）

寵物小組／綜合報導

第一次看到下雪的情景，讓人心中充滿著疑惑和興奮，這對喵星人來說也是特別的體驗。國外一名網友日前捕捉到鄰居家的貓咪初見雪地的情景，只見牠開心撲抓眼前的白點，但每次打開手掌，卻什麼都沒有，滿臉疑惑低頭找地板的表情，頓時讓該名網友融化。

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畫面中，一隻脖子上戴著鈴鐺的短腿胖貓，跑到停放汽車的小巷，眼睛緊緊盯著從天而降的雪花，走在雪堆中一直往白點的方向，打開貓掌一臉疑惑彷彿在說，「奇怪，我明明有抓到啊，東西呢？」，傻呼呼的看著地板，再看看天空，來來回回蹦跳好幾次，單純又天真的麼樣讓原PO忍不住直呼，「雖然我不是貓派的人，但實在是太療癒了！」

影片貼出來之後，將近40萬人轉貼分享，許多網友都被貓咪的舉動萌暈，「第一次玩雪看起來好快樂」、「不錯，玩具錢都省了」、「自己玩的很高興」、「心裡被融化了～」、「連毛孩子都把握住下雪的樂趣，真的太可愛了」、「好天真的貓咪」、「貓咪都不怕肉球凍傷喔XD」、「這影片讓我重播20次」、「哈哈哈哈傻傻的胖呆貓」。

I’m not a cat person, but this....

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