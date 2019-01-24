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聲林「可強」親餵「忍者龜」吃菜菜　笑說：想當爸爸了

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▲▼聲林「可強」現身新莊店「親餵巴西龜」笑稱想當爸爸了（圖／ETtoday寵物雲） 

▲聲林之王歌手「可強」現身東森寵物雲新莊旗艦店和烏龜互動。（圖／ETtoday寵物雲，下同。）

寵物小組／綜合報導

聲林之王中人氣超高的鄭可強綽號「烏龜學長」，他到東森寵物雲新莊旗艦店接受挑戰，要親自和小烏龜們餵食互動，並且一睹超稀有「象牙白蘇卡達龜」的風采。他也在店內「寵物年貨大街」挑選了市值超過666元的商品送給粉絲，還現場接受線上點歌，清唱五月天經典歌曲「知足」，讓觀眾一飽耳福。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼聲林「可強」現身新莊店「親餵巴西龜」笑稱想當爸爸了（圖／ETtoday寵物雲）

▲可強輕輕抓起烏龜。

▲▼聲林「可強」現身新莊店「親餵巴西龜」笑稱想當爸爸了（圖／ETtoday寵物雲）

▲小龜龜們看到蔬菜很開心。

可強和主持人V仔仔細聆聽工作人員的介紹，原來缸中的小動物被暱稱為「忍者龜」，因為頭上有著特殊花紋，正巧和今日來賓綽號相同。可強輕輕地從側面抓起牠，並且餵了一口店內「魚菜共生」種植的蔬菜，後來也陸續和水裡其他夥伴互動，直呼「好可愛喔，我都想養一隻了，當龜爸爸！」

▲▼聲林「可強」現身新莊店「親餵巴西龜」笑稱想當爸爸了（圖／ETtoday寵物雲）

▲漂亮的象牙白蘇卡達龜。

工作人員也介紹數量相當稀少的「象牙白蘇卡達龜」，身價高達8萬元，若是連眼睛都呈現漂亮的紅色，更是會飆升到11萬元左右。雖然他也提到，陸龜不需要常常換水，因此在照顧上其實比巴西龜更加容易，但可強還是笑得直說擔心自己疏忽、不適合。

▲▼聲林「可強」現身新莊店「親餵巴西龜」笑稱想當爸爸了（圖／ETtoday寵物雲）

▲可強逛寵物年貨大街挑選商品。

可強提到，媽媽在網路上認養了一隻黑白色的米克斯「阿牛」，「阿牛現在已經10歲左右，還是活力充沛、欺善怕惡，看到大狗就躲起來，看到小狗就跑去叫囂！」他在年貨大街為家中毛孩挑選潔牙骨、憤怒玩具，也相當中意明星商品「戰斧雞腿」。

可強在直播中也接受粉絲點歌，並提醒記得在1/25（五）晚間9點收看聲林之王總決賽出現的「通關密語」，只要下載「ETtoday APP」並且在側欄輸入，就有機會獲得「RIMOWA行李箱」。可強表示，比賽結束之後會繼續增進自己的能力，非常謝謝觀眾的喜愛和關注。

▲東森寵物雲送你出國玩！　消費滿666抽東京來回機票。（圖／ETtoday）

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只要在活動期間1/23至1/29止，到全台東森寵物雲門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，其中最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB


【東森寵物雲新莊旗艦店】
電話：(02)2996-0026
地址：新北市新莊區中正路2號
營業時間：上午11：00至晚上22：00

【聲林X寵物雲出任務】

【聲林X寵物雲出任務】 今天東森寵物雲邀請到聲林之王歌手鄭可強到我們新莊店玩啦！ 看烏龜學長怎麼”逗”烏龜～～還有機會拿到可強親自挑選的禮物喔！ 拿小禮方式： 直播期間於寵物雲本直播貼文下留言，直播結束就會抽出3名粉絲送出 禮物囉。名單會於隔日公布在本貼文。 得獎者請3日內私訊寵物雲，告知姓名、郵遞區號、地址、電話，逾期不候。謝謝。 1/23-1/29東森寵物雲天天抽東京來回機票?? https://goo.gl/gVSPFf ETtoday東森寵物雲商店　鄭可強　聲林之王 Jungle Voice

ETtoday寵物雲發佈於 2019年1月22日 星期二

▼更多精采影音

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字： 東森寵物雲商店聲林之王新莊巴西龜魚菜共生蘇卡達龜潔牙骨

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