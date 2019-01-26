《聲林》萌妹Gail幫柴柴SPA　一走進店就喊：好可愛！

▲Gail到ATT 4 Recharge「東森寵物雲」概念館接受挑戰。（圖／ETtoday寵物雲，下同）

寵物小組／綜合報導

聲林之王人氣超高來自泰國的Gail到ATT 4 Recharge「東森寵物雲概念館」接受挑戰，Gail提到自己最喜歡的就是大象和小狗，和讓她難以忘懷的台灣美食就是珍珠奶茶。Gail也在店內體驗幫寵物做SPA以及跟狗狗互動的樂趣，並開心直呼「牠們真的超可愛。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Gail最喜歡的就是小狗狗了。

首先，Gail和國際級美容師學習如何幫柴犬「憨吉」洗澎澎和馬殺雞，在她輕巧的按摩下，憨吉一臉享受的模樣，而這台毛小孩專屬的SPA浴缸，也特別從義大利進口，針對不同寵物適合的方式，來幫毛寶貝做皮膚的舒緩。由於Gail的家裡無法養寵物，所以這也是她首次體驗幫狗狗洗香香的樂趣。

▲憨吉被Gail按摩的很舒服。

Gail也在任務中幫寵物吹毛，細心的她還被老師誇讚動作溫柔，而汪汪也舒服到快要睡著了，最後，還幫狗狗掛喜氣洋洋的福袋，並用中文說出標準的新年快樂。美容師建議，一個月要幫毛小孩做一次的SPA按摩，除了能舒緩皮膚，還能代謝老舊角質。

▲Gail開心的幫狗狗掛福袋。

第二個任務中，Gail幫粉絲挑選人氣寵物商品，包括適合狗狗和貓咪吃的零食，和各式各樣的玩具。她也提到，沒想過自己參加比賽能有這麼好的成績，起初只是想要有個學習的機會，而她也正在準備新專輯，喜歡Gail的粉絲可以好好期待一下。

▲Gail幫大家選禮物要送給粉絲們。

只要在活動期間1/23至1/29止，到全台東森寵物雲門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，其中最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲Gail透漏自己正在準備新專輯。

▼更多精彩影音