模仿斧頭幫大哥！戲劇喵第3次瞇眼度估　爸笑：演戲演全套阿

▲喵星人配合奴才演斧頭幫大哥。（圖／翻攝自抖音APP用戶「mfgt」）



寵物小組／綜合報導

導演還沒喊卡，你怎麼自己先停下了呢？抖音APP用戶「mfgt」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻虎斑貓這天為了配合主人演戲，模仿了斧頭幫大哥的模樣，只是不知道是不是累了，原本應該要3段式情緒漸層的演技，居然最後成了瞇眼度估，讓爸拔忍不住笑說，「演戲演全套阿！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

有網友前陣子在臉書公開社團轉貼這段視頻並以貓咪的口吻註解，「快給我罐罐！」畫面中可見，當貓咪聽到主人說，「讓你們看看什麼才是真正的斧頭幫大哥。」立刻露出超兇狠的模樣，甚至還自帶音效；牠接著聽到「再狠一點大哥！」又立刻露出比剛才還猙獰的表情。

▲▼到了第3次，主子似乎有些累了。（圖／翻攝自抖音APP用戶「mfgt」）



逗趣的是，當第3次這隻愛演戲的貓咪聽到主人說，「再凶一點大哥！」牠的模樣居然變成一隻想要討拍的貓咪，甚至雙眼看似有點沉重，感覺不是肚子餓就是想要睡覺了。看到這一幕，連飼主也忍不住笑說，「演戲演全套阿！」

影片在短時間內就突破了3萬次的觀看次數，許多網友看了紛紛在底下留言表示，「哈哈哈太可愛了啦」、「見識到了斧頭幫喵哥XDD」、「不要玩貓啦」、「表演完是要付罐罐的阿」、「聲音跟我家這隻一樣」、「後面是怎麼了哈哈」、「我好害怕喔」、「看了好療癒」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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