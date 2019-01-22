動物園也能「認養動物」！　救石虎、穿山甲免費逛1年

▲動物園裡的動物都有專業保育員照顧，而牠們的保育研究需要更多支持。（圖／台北市立動物園提供）



寵物小組／綜合報導

台北市立動物園也能「認養動物」，雖然不能將動物帶回家，但是透過支持研究計畫，能幫助野生動物生生不息，包括台灣特有的穿山甲、歐亞水獺、石虎等都因此受益，其中成功哺育幼年穿山甲更得全球關注，世界各地的動物園甚至來台請益。

▲台北市立動物園創世界先例，成功人工養大的穿山甲芎梧。（圖／台北市立動物園提供）



動物認養計畫分為個人認養與企業認養，個人認養為每年1000元資助金，也開放小朋友認養每年500元，認養人會得到認養卡，並且1年內不限次數入園、憑卡園內消費9折與認養人活動，能更貼近地認識動物。認養小組表示，認養卡分為許多動物的樣式，「不過並非指定認養卡片上的動物，認養基金我們會平均分配到保育計畫，讓動物們都有受照顧的資源。」

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▼喜歡動物的大人或小朋友都能支持認養計畫。（圖／記者湯興漢攝）



認養小組表示，許多認養人對特定動物有特殊情感，所以很支持認養計畫，將對動物的喜歡付諸行動，進而幫助更多的動物，「像是有個住在國外的認養人很喜歡貓熊團團，就請我們轉達感謝保育員盡心照顧，雖然並非就是認養貓熊，但是他還是很願意支持。」

▲團團的粉絲加入認養計畫，並特地感謝保育員的照顧。（圖／台北市立動物園提供）



另外也有企業支持保育計畫，例如台灣虎航認養「老虎」，包括石虎、豹等都是他們支持研究的動物，另外玉山銀行則認養台灣黑熊，不過台灣動物區的動物保育計畫他們也很給了許多幫助。

▲▼台灣許多企業支持本土野生動物的保育。（圖／台北市立動物園提供）



認養小組提到，每年會由各個單位提出保育計畫，包括動物園研究小組、特生中心、台灣大學獸醫系等，經過審核通過後才會執行，107年就有歐亞水獺棲地破壞族群干擾監測、穿山甲營養及繁殖管理等，108年目前擬定的有石虎熱區監測、建立歐亞水獺族群資料庫、穿山甲繁殖技術等。事實上，每一項保育計畫都必須花費龐大資金與心力，需要獲得更大支持來執行。

值得一提的是，台北市立動物園在穿山甲的繁殖培育上獨步全球，目前全世界的穿山甲都屬於保育類動物，而台北市立動物園是全世界第一個成功以人工哺育養大穿山甲寶寶的單位。2014年9月出生的穿山甲芎梧不會自行吸吮母乳，便由保育員人工養大，從乳品調配與餵食、食物轉換都戰戰兢兢，雖然成長過程很緩慢，鱗片色澤和厚度也和親生媽媽照顧的有差異，但周歲生日時一切都符合健康標準。芎梧2017年成功當媽，生下兒子梧空，只不過這位粗心的媽媽對育幼遲遲沒有開竅，最後梧空也由保育員照顧長大。

▲▼保育員照顧得戰戰兢兢，但芎無很爭氣地健康長大。（圖／台北市立動物園提供）



▼芎梧生下兒子梧空。（圖／台北市立動物園提供）

