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「牠們只是想要好好生活」暖心台商返高助毛孩　捐米出力捍衛生存權！

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▲高雄市關懷流浪動物協會,流浪狗,浪浪,流浪動物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲儘管曾被人類所傷，但「糖果屋」的毛孩們每每還是用無比熱情迎接志工。（圖／記者謝婷婷攝）

消費中心／綜合報導

最近掀起一波「#10yearchallenge」熱潮，大家紛紛上傳照片互相見證，但10年的改變不只發生在人身上，不會說話的狗狗想必也很有感！近幾年養毛孩的家庭倍增，更幾乎把牠們當家人一樣對待，在路上遇到可憐浪浪，也會給予牠們幫助，把對家裡毛寶貝的愛，延伸到世界每一隻狗身上。

高雄市關懷流浪動物協會（KCSAA）從2000年成立之今，在動保觀念尚未被多數人接受以前，就救援無數肢體不全、曾遭殘酷對待且身心重創的毛孩子，不僅給予牠們醫療協助，更給牠們一個「家」。旅居美國洛杉磯、現從事全球星級酒店家具生產與銷售生意的Fairmont Designs董事長蔡尚志，去年偶然在YouTube看到協會的影片，讓養狗20年的他相當好奇。蔡尚志表示，「美國各地都有動保團體，平常也會做些了解，加上自己本身是高雄女婿，很常往返洛杉磯和高雄，去年回來就拜訪協會、參觀『糖果屋』，想知道那裡的狗狗需要什麼幫助。」

▲▼ 高雄市關懷流浪動物協會。（圖／ 高雄市關懷流浪動物協會提供）

▲蔡尚志董事長（左一）親自造訪由王小華理事長（圖中）打理的「高雄市關懷流浪動物協會」。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）
 

▲高雄市關懷流浪動物協會,流浪狗,浪浪,流浪動物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲王小華（圖中）為這群受到重創的毛孩，打造可以放心住下的「糖果屋」。（圖／記者謝婷婷攝）

蔡尚志口中的「糖果屋」，就是近來協會有感之前的環境狀況不好、特別另外打造的收容處，偌大且乾淨的園區收容2,000多隻流浪狗，有被原主人蓄意遺忘、憂鬱瑟縮的狗，有少了一截腳掌、行動不便的狗，更有被無故打癱、終生大小便失禁的狗。「我參訪完後就決定要資助。」蔡尚志有感地說，「我知道狗很難照顧，我們家的兩隻狗，每天晚上都是我帶牠們睡下了，我自己才睡。看著家裡的狗我就想，為什麼外面有這麼多不幸的狗，牠們的要求其實不高啊……為什麼沒人關心？」還曾把台灣員工照顧過的流浪狗骨灰特別帶回美國，想讓毛孩「舒服睡在天堂」的蔡尚志，可想而知，更加不捨在世狗孩的處境。

▲▼惠而蒙家具董事長蔡尚志專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼高雄流浪動物協會，惠而蒙家具董事長蔡尚志專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲認真談論動保議題的董事長蔡尚志，下一秒聊到家中兩隻愛狗，馬上滑著手機照片露出「暖爸」笑容！（圖／記者林敬旻攝）

▲▼蔡尚志，愛狗。（圖／蔡尚志提供）

▲蔡尚志的愛狗仔仔（圖左）、愛狗Cody。（圖／蔡尚志提供）
 

深知「光講不夠還要付出實際行動」的蔡尚志，首先捐了大量白米為毛孩添伙食，在第一次參訪糖果屋時也發現，每週ㄧ、三、五志工會炒白米加碎雞骨頭，做為狗狗比較營養的主食，但因鍋具的問題，導致志工不但要守在廚房反覆翻攪食物、費時費力，過程中也一定會有部分食物燒焦，造成浪費。蔡尚志便和自己的工程部員工討論，自己研發製造可蒸煮大量食物的鍋爐，除了解決因受熱不均食物燒焦的浪費問題，更可以在短短一小時內就把幾鍋飯準備好，省時也省人力。

▲高雄市關懷流浪動物協會,流浪狗,浪浪,流浪動物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲過去想幫毛孩準備主食，必須辛苦地翻鏟鍋子，以免食物燒焦。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼ 高雄市關懷流浪動物協會。（圖／ 高雄市關懷流浪動物協會提供）

▲▼ 高雄市關懷流浪動物協會。（圖／ 高雄市關懷流浪動物協會提供）

▲蔡尚志引進炊米設備，排除食物燒焦浪費的可能，確保米飯品質。（圖／高雄市關懷流浪動物協會提供）
 

「救了一隻流浪動物，當下就需要做基本檢查和治療，如果有創傷或癌症，醫好了以後牠們是不會有人要領養的，照顧牠們一輩子的工作就落在協會身上。」經營企業30多年的蔡尚志，認為動保協會跟一個企業沒有太大分別，一樣有開銷，一樣需要開源節流，不同的是非常需要善心人士幫忙。

過去，許多人除了捐款，也會贊助狗糧和白米，曾有人一次就捐幾百斤的米，但其實這裡的狗每個月就要吃掉5,000多斤。除了物資，醫療費用也是協會的一大開銷，想幫助協會收容的狗狗們過得更舒適，目前透過銀行、郵局、信用卡捐款外，還有各種數位付款方式，如中華電信手機小額付款、 ezPay 、台灣Pay，或是使用愛心碼529捐贈電子發票，付出愛心的方式雖然愈來愈便利，但對於受到溫暖幫助的毛孩來說，卻是一點也沒打折。

▲高雄市關懷流浪動物協會,流浪狗,浪浪,流浪動物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高雄市關懷流浪動物協會,流浪狗,浪浪,流浪動物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高雄市關懷流浪動物協會,流浪狗,浪浪,流浪動物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲高雄市關懷流浪動物協會,流浪狗,浪浪,流浪動物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「糖果屋」裡的狗狗，有的年邁，有的缺了一隻眼，也有的失去前肢，但在志工照顧下，原來黯淡的神情逐漸恢復明亮，未來也有待善心人士捐予物資、持續關注。 （圖／記者謝婷婷攝）

「愛惜生命是沒有成本的。」蔡尚志對於動保議題始終不是地方政府的優先議題，頗有感觸。「人的生計、經濟問題比較容易被拿出討論，但我想一個社會的文明與否，還是端看我們人類如何對待眾生。我想很多企業家應該也有我這種心情或是類似經驗，我也希望同行朋友能一起加入行列。」

現在除了捐款、捐糧、捐發票外，協會網站也有助養專區與愛心義賣活動，一般民眾都可視自己的能力範圍，付出點滴愛心幫助這群身世可憐的孩子，在這個專為牠們打造的「糖果屋」，擺脫過去被惡意傷害的陰霾，勇敢活下去！

關鍵字： 高雄流浪狗毛小孩高雄市關懷流浪動物協會台商蔡尚志糖果屋

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