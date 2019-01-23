黑拉拉走失1天！馬上交到新朋友「白拉拉和山羊」跟主人回家

▲昨圖為三隻小可愛一起擠在車上；右圖則為他們看到主人開心的向貨車奔跑的畫面。（圖／翻攝自youtube）

國際中心／綜合報導

出外靠朋友的概念！美國堪薩斯州（State of Kansas）一隻黑色的拉不拉多日前走失了，但是隔天主人找到牠的時候，發現牠已結交新朋友，一隻「咖啡白色相間」的山羊和一隻白色的拉不拉多犬，於是一群好友就和主人一起回家了！

綜合外媒報導，一位住在美國堪薩斯州康科迪亞市（Concordia）的男主人克里爾（Kyle Krier）所飼養的黑色拉不拉多Bo不小心走失了，原因是主人的太太在讓Bo去外面便溺時，竟意外走失，不管夫妻倆怎麼找，就是找不到牠的身影。

▲Bo的人緣似乎不錯，出走一日已結交到新朋友。（圖／翻攝自US NEWS）

據報導，當夫妻倆尋不到愛犬，已經在快放棄之際時，太太突然收到來電，那人稱「在路上看到一隻黑色的拉不拉多犬、白色拉不拉多犬及一隻山羊」，而太太接到電話的當下，直覺便覺得那一定是他們家走失的愛犬。

影片拍到Bo在粟米田的遠處，和兩隻可愛的小動物一起跑來，看起來相當開心，兩隻狗狗也毫不猶豫地跳上車，克里爾也把鏡頭轉向山羊，並問道「你也想上我貨車嗎，上來後座吧，當自己家就好了」。克里爾也後來才發現，原來一起跳上車子的小可愛們，都是鄰居飼養的寵物。