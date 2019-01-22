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明明已經打針安樂死…汪卻躲過死神　獸醫大呼奇蹟狗生從此逆轉

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（圖／翻攝自Facebook／kings harvest pet rescue no kill shelter）

▲魯道夫躲過了安樂死，被稱為神奇的狗狗。（圖／翻攝自Facebook／kings harvest pet rescue no kill shelter）

寵物小組／綜合報導

安樂死是減少流浪動物數量的最終手段，當狗狗遲遲沒有人要認養、而收容所空間又有限時，就必須進行人道毀滅，縱然這是任何人都不願意見到的結果，最近卻有一隻狗狗逃過安樂死，奇蹟扭轉狗生。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這隻狗狗名叫魯道夫（Rudolph），牠是一隻才只有8個月大的米克斯，在美國街頭出生的牠被抓進收容所，卻始終都沒有人願意帶牠回家，致使收容所做出不得不的決定，為牠注射安樂死針。

（圖／翻攝自Facebook／kings harvest pet rescue no kill shelter）

▲魯道夫憨憨笑著，完全不知道自己剛躲過什麼劫數。

然而不知道發生了什麼差錯，明明應該迅速失去意識的牠，卻仍然活蹦亂跳，讓負責注射的獸醫看了也嘖嘖稱奇，認為「這是上帝另有安排，牠是奇蹟的狗狗，我們從來沒遇過這種事。」

大難不死的魯道夫生命力感動了所有人，收容所將牠的故事PO到臉書上，許多人都認為牠非常幸運，有數十人表示認養意願，最後魯道夫成功逆轉原本就要終結的狗生，得到了幸福，是最棒的結局！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／kings harvest pet rescue no kill shelter）

▲新主人答應要給魯道夫一個很棒的新家。

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關鍵字： 北美要聞安樂死流浪狗獸醫奇蹟

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