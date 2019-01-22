特企／和狗一起生病　媽曾揚言送人…現在天天「陪睡」

▲曾經差點被送養的CoCo，現在是隻幸福的毛寶貝。（圖／飼主YunFan Guan授權提供，下同）

文／飼主YunFan Guan

家住在嘉義縣的11歲長毛臘腸狗「CoCo」是個小男生。

當時因為家裡的小孩都到外地讀書，所以媽媽就養了狗狗陪伴，但那陣子媽媽突然免疫力不好，狗狗也一直生病，她還抱著狗哭說，怎麼會兩個人一起生病，要把狗狗送人。

▲前幾年CoCo和媽媽同時生病了一陣子。

剛養前幾年，都覺得很正常，直到後期放假回家，我就發現我們真的失寵了。狗狗覺得牠才是媽媽的小孩，還會對我使眼色，不讓我碰我媽，而且很愛告狀，只要我欺負牠或是不給牠零食，牠就會去告狀。然後我就會被我媽罵！！！(莫名其妙啊啊啊！但是零食都是我供應的欸欸欸！！！（崩潰

▲CoCo用雙手抵住姐姐，不讓她靠近媽媽。

▲CoCo：安怎？看什麼看？我才是親生的好嗎。

附上他們心有靈犀的對話照片，那天去菜園採菜，我都要落淚了。

媽媽：晚上吃肉肉喔！CoCo居然轉頭憨笑，但我媽沒有問我要不要吃肉肉，怎麼會這樣！！！

▲媽媽面帶笑容和CoCo說「今晚吃肉肉」，讓姐姐超羨慕。

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