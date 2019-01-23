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奴才忍不住狂戳「粉嫩肉球」　傲嬌喵皇7PUPU踢腳：不速鬼！

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奴才狂戳粉嫩肉球，喵皇氣炸踢腳。（圖／飼主Iann Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奴才看到主子的粉紅肉球，忍不住狂戳卻屢屢戰敗。（圖／飼主Iann Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

要摸可以，但你要付罐罐阿！新竹的飼主Iann Lee日前在臉書分享一段逗趣的影片，內容是這晚他看到愛喵「滾滾」躺在身旁，於是動了邪惡的念頭，想來捉弄一番；過程中可見，只要奴才一伸手要摸喵皇的粉嫩肉球，便立刻被對方給踹開，可愛的模樣引發網友熱議。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Iann Lee上周在臉書寵物社團《愛貓聯盟》PO出這段影片並註解，「摸一下也要生氣。」畫面中，高貴的主子滾滾」慵懶地側躺在床上，腳底下粉嫩又光滑的肉球全展漏了出來；只見奴才一看到就忍不住想要摸，不過每次都被身手矯健的滾滾給拍走，氣噗噗的模樣像是在說，「不速鬼，走開！」

奴才狂戳粉嫩肉球，喵皇氣炸踢腳。（圖／飼主Iann Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲4歲的滾滾個性跟小屁孩一樣。（圖／飼主Iann Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奴才狂戳粉嫩肉球，喵皇氣炸踢腳。（圖／飼主Iann Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲每天早上6點半滾滾都會叫奴才起床。（圖／飼主Iann Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

影片的最後，不管滾滾怎麼防備，奴才的手始終頻頻靠近自己，結果牠似乎氣到亂了頭緒，居然踢起自己來！飼主Iann Lee表示，「當時滾滾就在躺在我旁邊，我想捉弄牠，就開始玩牠的腳；平常牠都可以很快反擊，那天可能想睡覺，所以反應都慢半拍，最後應該是惱羞了，所以在那邊踢自己的腳。」

今年4歲的滾滾是位帥氣的美短小男生，個性上有點神經質，甚至可以說跟小屁孩一樣。飼主Iann Lee回憶，「牠很喜歡招惹家中的另隻貓咪，最後都會變成激烈的打架，或是我在睡覺時，總愛從我肚子重重的踩過去；不過有一個優點，每天早上大概六點半會叫我起床，原本以為是要吃早餐，但我起來看碗裡都有飼料。」

奴才狂戳粉嫩肉球，喵皇氣炸踢腳。（圖／飼主Iann Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼滾滾很喜歡招惹家中的同伴。（圖／飼主Iann Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奴才狂戳粉嫩肉球，喵皇氣炸踢腳。（圖／飼主Iann Lee提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段奴才調戲主子的影片分享不到一周，就累積3千多個按讚數、分享，上百人看完都紛紛留言說，「好可愛的粉小肉球」、「想看摸肚子XDD」、「沒罐罐還想摸聖上」、「貓皇表示：拿開你的髒手」、「只有朕能戲弄你！奴才不準玩朕啊！」、「女友不給碰的概念」、「我家的也是摸不得阿」、「朕是你這一個凡人能摸的嗎」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 貓咪喵皇肉球新竹

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