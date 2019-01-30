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老汪失明3年整天沮喪！媽發明創意遊戲開啟牠「第二汪生」　千人感動噴淚

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創意遊戲開啟「第2汪生」，千人感動噴淚！（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

▲16歲的米克斯黑皮自從3年前失明後，個性變得不如以往活潑。（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

記者吳鎮良／採訪報導

「生命還沒有黃昏，下一站，你的第二人生。」今年16歲的米克斯黑皮自從3年前失明後，整天鬱鬱寡歡，在家不是睡覺就是吃飯，很少願意站起來走動；直到最近家人發明了一個創意遊戲後，終於讓牠每天能自發性的運動，不僅全家人超開心，就連2千多名網友看了也超感動！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主郭馥菁在寵物社團PO出一段影片並註解，「自從我們發明『找肉肉遊戲』之後，增加了不少活動量。」畫面中，身穿紅色保暖衣的黑皮小心翼翼的邁開步伐，低著頭用鼻子仔細聞著肉肉的「去向」；只見牠靠著自己的嗅覺，就找到了許多藏在各個角落的肉塊；也因為如此，黑皮走動了好長一段時間，讓家人看了相當欣慰。

創意遊戲開啟「第2汪生」，千人感動噴淚！（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

▲黑皮整天不是吃飯就是睡覺。（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

創意遊戲開啟「第2汪生」，千人感動噴淚！（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

▲找肉肉遊戲終於能讓牠願意起身。（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

這個有創意的遊戲不僅讓黑皮可以運動，也能讓牠站起身走動。馬麻郭馥菁笑說，「黑皮如果沒有出門散步的話，在家都一直睡覺，我們覺得這樣不太好，所以有時候會在地上到處放肉肉，讓牠用鼻子玩尋寶遊戲！牠雖然很懶，但是遇到吃的一定會起來，所以這遊戲每天可以幫牠增加至少30-60分鐘的活動量，不愧是天生吃貨！」

有時候肉肉會放在客廳或廚房甚至房間，可以讓黑皮找半個多小時；另外，如果家人出門讓牠在家比較久，還會在一些角落放潔牙骨之類的東西，讓牠偶爾有點驚喜。飼主郭馥菁回憶：「牠五個月大的時候在校園裡面車禍，被我帶回家養傷，我媽本來不准我們養狗，但是黑皮太可愛了，傷醫好了也捨不得牠走，就一直養到現在。」

創意遊戲開啟「第2汪生」，千人感動噴淚！（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

▲▼以前黑皮總是喜歡咬東西來換肉肉，現在則是直接找肉肉。（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

創意遊戲開啟「第2汪生」，千人感動噴淚！（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

黑皮年輕時是一隻威風凜凜的黑狗，個性活潑又愛跟人玩，而且常常調皮搗蛋，直到3年前牠罹患白內障和青光眼，當時馬麻剛好不在國內，於是就延誤治療了。飼主郭馥菁表示，「牠本來蠻獨立、有個性的，跟牠玩如果不高興會掉頭就走，有點像貓。剛失明的那陣子牠很消沉，後來慢慢習慣了，就開始依賴人，變得會撒嬌。」

這則黑皮找肉肉遊戲的影片分享不到一周，就累積2千多個按讚數，許多人看完都感動的留言，「主人好用心！孩子真幸福」、「狗狗找到人生新目標了」、「老皮還是很厲害的！」、「希望老皮一直健健康康」、「好有愛的影片」、「肉肉力量大，多動一下有益身體健康」；另外也有人說，「嗅聞一直都是對狗兒很棒的運動～不僅刺激大腦，透過慢慢走這個動作也可以運動到深層的肌肉。」

創意遊戲開啟「第2汪生」，千人感動噴淚！（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

▲有許多人看到黑皮會覺得害怕，但牠其實很溫柔又親人。（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

看到網友們熱烈的回覆及祝福，馬麻郭馥菁也想藉這機會和讀者們說，「狗狗老了雖然不能再陪我們追趕跑跳，但只會比以前更愛我們，也更需要我們的陪伴。隨著狗狗年紀增長，還是可以用不同的方式跟我們玩耍。所以不要覺得只有小狗可愛，老狗可以帶我們看見不同的風景，我們也在黑皮身上更多學習愛的功課！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

創意遊戲開啟「第2汪生」，千人感動噴淚！（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

▲即使眼睛看不見，一樣可以游泳喔～（圖／粉專「瞎老皮的樂齡日記」授權提供）

更多精采影音：

關鍵字： 郭馥菁‎狗狗老汪米克斯黑皮失明第2汪生

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