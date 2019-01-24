媽，救我！小虎斑被包成「寶寶生乳捲」　躺床放空懷疑貓生

▲喵：要抱我到什麼時候啦。（圖／網友周唯仁授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

有一種冷叫你爸覺得你冷！新竹飼主周唯仁日前分享一張和貓主子阿濛依偎在一起的「床照」，畫面中，5個月大的阿濛被放進棉被裡，包裝成固定寶寶專用的生乳捲造型，露出驚恐眼神望向媽媽求救，懷疑貓生的表情頓時笑翻7千名網友。

▲爸拔說，阿濛平常是個調皮愛撒嬌的小男生，喜歡找人饋修。



飼主周唯仁表示，「那天會包牠，是我們都在床上要睡覺了，阿濛給我在客廳翻垃圾桶，翻完垃圾桶我沒有生氣，就直接把牠抓進房間包起來說，來～我們乖乖睡覺，剛好被拍下來。」只見阿濛馬上瞪大眼睛，不敢隨便抵抗，只是一副驚恐的看向馬麻在求救，「媽～快點救我啦！」，和隔壁放鬆睡翻的爸拔形成強烈對比。

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▲驚恐臉的阿濛。

照片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友紛紛被阿濛的臉逗樂，留言笑說，「跪求貓咪心裡陰影面積」、「比起修理，被爸爸包起來抱著才是酷刑」、「這喵的眼神充滿了惶恐不安」、「喵：爸爸這樣抱我，是不是外面有養貓咪？」、「傻眼貓咪」、「主子：這是什麼巫術？為什麼朕不能動」、「貓：爸，我不冷。爸：不，你冷」。

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