手捧狗臉拍美照！換成狼犬秒崩壞臉擠肉　飼主哭：現實的差距

▲網美照變成搞笑圖。（圖／翻攝自Instagram:kopernikk、有點毛毛的／網友Kai Wong提供）

寵物小組／綜合報導

日前一組手捧狗臉拍美景的系列照在網路上瘋傳，狗狗溫柔的眼神配上柔和亮麗的背景，療癒無數人。一名飼主Kai Wong也與愛犬跟風，可惜的是，理想跟現實只有一線之差，拍攝對象換成家裡的狼犬Melo風格瞬間崩壞！照片貼出來讓5千名網友看完都笑翻。

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網友Kai Wong日前在臉書公開社團「有點毛毛的」PO出照片並幽默的表示，「理想跟現實之間還是有差距的...」只見畫面中的組圖，一邊是捷克攝影師Honza Řeháček和狼犬Sitka親密捧臉，狗狗的腮幫子枕在手上，露出滿足信任的表情；右圖的照片則是比利時狼犬Melo歪頭擺出「二哈臉」，眼神放空，歪頭擠嘴邊肉，瘋狂蠕動讓鏡頭失焦，畫面形成強烈對比。

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▲▼狗狗的各種崩壞與無奈XD（圖／有點毛毛的，下同）

照片貼出短短2天累積5千的按讚次數，崩壞照引起許多飼主的共鳴，紛紛在留言串分享自家愛犬的崩壞照，也有人留言笑說，「網紅在塞奶，Melo在耍憨」、「哈哈哈哈好可愛」、「我家的是心不甘情不願」、「右邊應該是喝醉酒拍的」、「沒有被咬已經不錯了」、「你不孤單，我的也是這樣」。

▲其他網友也在留言串分享自家愛犬的跟風照。