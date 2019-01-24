爸訓話怒打「恐龍玩具」　呆萌鸚鵡狂點頭「幫腔怒啄」

寵物小組／綜合報導

來自高雄的巴丹鸚鵡「Doremi」個性古靈精怪，這天爸爸為了要告訴牠「不要亂叫」以免吵到街坊鄰居，想出「奇招」拿著恐龍玩具示範，沒想到鳥兒卻會錯意了，不但在旁邊看熱鬧、猛點頭，像是在附和，後來甚至加入戰局，張開翅膀動「嘴」教訓「壞孩子」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲爸對恐龍玩具訓話，嚇壞Doremi。（圖／翻攝自即新聞，下同。）

▲Doremi：怕.jpg。

影片中，爸爸拿著恐龍玩具，假裝怒罵「亂七八糟！亂叫就是沒有乖寶寶！」一邊向鸚鵡解釋「因為這樣不乖」，一邊伸手打了好幾下。Doremi一開始被可怕的氣氛給嚇壞了，直直往後退了好幾步，臉上露出驚恐表情，沒想到看著看著竟也看出意思來了，頻頻點頭像是在幫腔「對啊！對啊！」，甚至親自猛啄暴龍。

▲Doremi幫忙「教訓」壞恐龍。

這則影片被飼主分享到網路上後，讓許多人都被鸚鵡的逗趣反應笑翻，紛紛留言，「恐龍表示無辜」、「阿mi幸災樂禍喔～」、「要慎選對象，譬如仇人只會造成激勵效果」、「Mi醬有樣學樣，看爸爸打恐龍還一直點頭！」、「我覺得打爸爸比較有效果……。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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