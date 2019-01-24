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哈士奇見「訪客」淒厲慘叫　「卡通滑步」奔門口：夭壽喔～

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哈士奇見「訪客」，腳軟奔大門口。（圖／翻攝自臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」／抖音APP用戶「632370615」）

▲哈士奇被「恐龍訪客」嚇得拔腿逃跑。（圖／翻攝自臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」／抖音APP用戶「632370615」）

寵物小組／綜合報導

別看哈士奇成天拆家看似天不大地不怕，其實牠們也是很膽小的。抖音APP用戶「632370615」有段影片最近在網路上流傳，內容是有隻哈士奇這天看到家裡來了位「恐龍訪客」，原本想走上前打招呼的牠，卻被對方的慘叫聲嚇到瞬間腳軟，網友看了紛紛直呼，「主人有夠壞！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」上周日轉貼這段視頻，畫面中可見，哈士奇看到有隻恐龍站在客廳動也不動，正想走上前去察看情況，卻突然聽到一陣慘叫聲；只見汪星人瞬間嚇到拔腿逃跑，甚至過程中還在原地滑了幾下，就彷彿是卡通裡才會出現的畫面。

哈士奇見「訪客」，腳軟奔大門口。（圖／翻攝自臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」／抖音APP用戶「632370615」）

▲汪：這是什麼東東？？（圖／翻攝自臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」／抖音APP用戶「632370615」）

雖然狗狗被嚇到腳軟跌坐在地上，卻依舊奮力站起來，跑到門口去隨時準備要逃跑。影片不到一周便累積將近20萬次的觀看次數，上百人看完都留言說，「主人與二哈 必有一瘋癲」、「哈哈哈！是看到大魔王嗎」、「汪：只是地滑啦」、「弱肉強食的時代XDD」、「空轉的部分重複看了好幾次」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 哈士奇汪星人卡通滑步抖音臉書恐龍

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