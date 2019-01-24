想勾引喵皇！法鬥「獻出肥臀」左右搖擺　牠淡定看傻眼

▲法鬥舉起前肢跟喵皇打招呼。（圖／翻攝自臉書寵物粉專《Happy Dog》）



寵物小組／綜合報導

大名鼎鼎的喵皇豈是區區肥臀就能被拐走的！臉書上最近流傳一段逗趣的影片，內容是有隻法鬥犬看到喵皇在吃飯，居然走到對方面前，接著抬起自己的屁屁開始左右搖擺；但對於喵星人來說，眼前的這一切卻讓牠不知所措，看了相當無言，逗趣又可愛的模樣笑翻網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書寵物粉專《Happy Dog》時常分享世界各國毛孩的可愛視頻，日前PO出一段狗狗與貓咪的互動影片並註解，「摸摸我！」畫面中可見，可愛的法鬥先是走到貓咪面前，用前腳揮了幾下，像是在打招呼，接著便轉過身去，將屁屁轉向對方的臉龐，接著開始左右擺動，像是要誘惑喵皇一樣。

▲汪：你看我的電臀怎樣阿～（圖／翻攝自臉書寵物粉專《Happy Dog》）



可以看到喵星人始終沒什麼反應，呆坐在原地動也不動，雙眼睜大大的就彷彿是看傻了眼。這段影片分享不到2小時，就突破2千多次的觀看次數，也被不少網友轉貼到各個寵物社團，許多人看完都紛紛笑說，「哈哈哈好可愛」、「小法鬥你想幹嘛啦XDD」、「喵皇表示：傻眼無極限」、「小心扭傷脊椎」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

Touch me! 由 Happy Dogs 發佈於 2019年1月23日 星期三

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